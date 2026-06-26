Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mittelstreifen geriet in Brand - Autobahn 66 kurzzeitig gesperrt

Gründau / Gelnhausen (ots)

(fg) Am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die einen Brand im Mittelstreifen der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West meldeten.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der dortige Mittelstreifen auf einer Länge von etwa 20 Metern in Brand. Aufgrund der Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten war in Fahrtrichtung Fulda zunächst auch die linke Fahrspur betroffen. Zur Gewährleistung der Sicherheit musste die Richtungsfahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden.

Kurz vor 20 Uhr waren die Löscharbeiten letztlich beendet und sämtliche Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben. Der angrenzende Bahnverkehr wurde durch das Brandgeschehen nicht beeinträchtigt.

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