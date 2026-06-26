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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mittelstreifen geriet in Brand - Autobahn 66 kurzzeitig gesperrt

Gründau / Gelnhausen (ots)

(fg) Am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die einen Brand im Mittelstreifen der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West meldeten.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der dortige Mittelstreifen auf einer Länge von etwa 20 Metern in Brand. Aufgrund der Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten war in Fahrtrichtung Fulda zunächst auch die linke Fahrspur betroffen. Zur Gewährleistung der Sicherheit musste die Richtungsfahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden.

Kurz vor 20 Uhr waren die Löscharbeiten letztlich beendet und sämtliche Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben. Der angrenzende Bahnverkehr wurde durch das Brandgeschehen nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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