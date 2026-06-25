Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste ist wieder da

Rodgau (ots)

(fg) Die seit Donnerstagvormittag gesuchte 85-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell