POL-OF: Vermisster wieder da

Rodgau (ots) - (fg) Die seit Donnerstagvormittag gesuchte 85-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen. Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Felix Geis Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 ...

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