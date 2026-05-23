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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradunfall auf Radweg parallel zur L 530 bei Meckenheim - Unfallbeteiligte entfernt sich nach Zusammenstoß

Meckenheim (ots)

Am Freitagabend, 22. Mai 2026, kam es gegen 19:50 Uhr auf einem befestigten Radweg parallel zur L 530 in Höhe des Birkenhofs bei Meckenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wachenheim befuhr den Radweg von Meckenheim kommend in Fahrtrichtung Haßloch. Ihm kam eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 22-Jährige über den Lenker seines Fahrrads zu Boden und erlitt Schmerzen am linken Arm. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Noch vor Eintreffen der Polizei wurde die unbekannte Frau durch den Rettungsdienst aufgrund ihres verbal aggressiven Verhaltens aufgefordert, Abstand zu halten. Kurz darauf verließ sie die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach Angaben des Rettungsdienstes sprach die Frau nur eingeschränkt Deutsch, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie die Aufforderung missverstanden und die Unfallstelle deshalb verlassen hat.

Die unbekannte Unfallbeteiligte wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Sie trug eine eckige Brille und führte eine schwarze Tasche mit sich. Zudem soll sie augenscheinlich in Begleitung eines etwa zehnjährigen Mädchens gewesen sein, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs und rosa gekleidet war.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Fahrradfahrerin oder zum Unfallhergang geben können, sowie die bislang unbekannte Radfahrerin selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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