Bräunung ist ein Hilfeschrei der Haut – schütze Dich rechtzeitig vor UV-Strahlung!

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Berlin (voices)

Dr. Uwe Schwichtenberg, BVDD-Vorstandsmitglied, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".


Pressekontakt:
Wolfgang Hardt
BVDD-Pressestelle
+4922517762525
w.hardt@bvdd.de

Copyright: Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V. / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V., übermittelt durch news aktuell

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23.06.2026 – 11:00
Gesundheit / Medizin

Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest
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BVDD-Vorstandsmitglied, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD))

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