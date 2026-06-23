Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.

Bräunung ist ein Hilfeschrei der Haut – schütze Dich rechtzeitig vor UV-Strahlung!

Statement-Infos

Berlin (voices)

Dr. Uwe Schwichtenberg, BVDD-Vorstandsmitglied, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD)) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



Pressekontakt:

Wolfgang Hardt

BVDD-Pressestelle

+4922517762525

w.hardt@bvdd.de

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