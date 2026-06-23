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KI kann dazu beitragen, die Genauigkeit der Hautkrebsdiagnostik zu steigern

Statement-Infos

Berlin (voices)

Dr. Sebastian Ahlberg, Geschäftsführer (Magnosco GmbH) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



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