Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)

Was auf der Haut passiert, wenn du dich eincremst

Statement-Infos

Frankfurt am Main (voices)

Anika Burkard, Bereichsleiterin Schönheitspflege (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



Pressekontakt:

Dr. Anika Burkard

Bereichsleiterin Schönheitspflege

+4915259426750

aburkard@ikw.org

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