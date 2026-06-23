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Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)

Was auf der Haut passiert, wenn du dich eincremst

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Frankfurt am Main (voices)

Anika Burkard, Bereichsleiterin Schönheitspflege (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW)) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".


Pressekontakt:
Dr. Anika Burkard
Bereichsleiterin Schönheitspflege
+4915259426750
aburkard@ikw.org

Copyright: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuell

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23.06.2026 – 11:00
Gesundheit / Medizin

Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest
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Bereichsleiterin Schönheitspflege (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW))

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