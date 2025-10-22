SAT.1

Premiere bei #HadeB: Werden sich Marc und Marco das "Ja"-Wort geben? Am Dienstag, 28. Oktober in SAT.1 und auf Joyn

Unterföhring (ots)

Findet Marc (40) aus Hamburg endlich den richtigen Mann an seiner Seite? In der zweiten Folge der neuen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick", am Dienstag, 28. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, heiraten erstmals in 12 Jahren #HadeB zwei Männer: Pflegedienstleiter Marc und der zehn Jahre jüngere Kommissar-Anwärter Marco (30) aus dem Saarland.

Seit sieben Jahren sucht Marc sehnsüchtig nach seinem Traummann - und könnte nun in Marco endlich seinen Wunschpartner gefunden haben. "Ich hoffe sehr, dass es nicht nur eine Hochzeit auf den ersten Blick, sondern auch Liebe auf den ersten Blick wird", gibt Marc emotional zu. Doch kurz vor der Trauung liegen seine Nerven blank. Schafft er den Schritt zum Traualtar? Wird es überhaupt zur Hochzeit kommen - und findet er in Marco endlich sein lang ersehntes Liebesglück?

"Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.

"Hochzeit auf den ersten Blick" - die 12. Staffel, immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

