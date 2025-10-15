SAT.1

Steffen Henssler träumt vom Löffel-Olymp bei "The Taste" am Mittwoch, 22. Oktober, in SAT.1 und auf Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Liebes Tagebuch, so habe ich ,The Taste' gewonnen...", scherzt Neu-Coach Steffen Henssler, als er in Folge 1 der 14. Staffel zum ersten Mal im Studio Platz nimmt. Doch die Rechnung hat der Hamburger Koch ohne seine Coach-Kollegin Elif Oskan und die beiden "The Taste"-Urgesteine Tim Raue und Alexander Herrmann gemacht.

Alle wollen bei der Blindverkostung die besten Talente in ihre Teams locken - und: "in diesem Jahr ist das Niveau besonders hoch", stellt Tim Raue fest. Los geht es mit Ceviche mit Loup de mer, Süßkartoffel, Kiwi, Jalapeño und Kochbanane, zubereitet von Pako (30, aus Stuttgart), der als Profikoch antritt und längere Zeit in Costa Rica gelebt hat. Alexander Herrmanns Gaumen ist elektrisiert: "Ist! Das! Geil!" Nun muss er nur noch Pako von sich überzeugen. Auch Hobbyköchin Jenny (27, aus München) bekommt für ihren Raviolo mit Rind, Ricotta und Wachtelei grünes Licht und hüpft vor Freude: "Ich bin der größte ,The Taste'-Fan ever. Ich hab alle Staffeln geguckt. Das ist so crazy!" Wie wird sie sich gegen Pako und die weiteren Hobby- und Profiköche schlagen?

Wer kocht ganz nach dem Geschmack der Coaches und Gastjuroren und gewinnt am Ende 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten kochen um einen Platz in den Teams:

Alfred, 34, aus Finning am Ammersee

Anne, 29, aus Cuxhaven

Carmen, 51, aus Albstadt

Conny, 70, aus Bargteheide

Criss, 57, aus Köln

Cyrill, 28, aus Basel (Schweiz)

Eva, 45, aus Eschenburg

Franca, 25, aus Mainz

Giacomo, 43, aus Landau in der Pfalz

Jasmin, 39, aus Corzoneso (Schweiz)

Jenny, 27, aus München

Joel, 31, aus München

Lena, 33, aus Düsseldorf

Leo, 31, aus Hamburg

Maida, 38, aus Graz (Österreich)

Mike, 42, aus Kempten

Nicole, 39, aus Baden-Baden

Niclas, 23, aus Götzis (Österreich)

Nurgül, 51, aus Übach Palenberg

Pako, 30, aus Stuttgart

Priscilla, 46, aus Stuttgart

Sandra, 27, aus Schöfflisdorf (Schweiz)

Seda, 26, aus Köln

Toni, 22, aus Halle (Westfalen)

Viktor, 33, aus München

Winni, 49, aus Amberg

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gern mehr Infos zu den Kandidaten sowie Interviews mit den Coaches Steffen Henssler, Elif Oskan, Alexander Herrmann und Tim Raue.

"The Taste", 9 Folgen, moderiert von Angelina Kirsch und produziert von Redseven Entertainment, ab 22. Oktober 2025, mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell