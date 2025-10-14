SAT.1

Big Brother in Bestform: "Promi Big Brother" legt nachträglich zu und ist bereits zur Halbzeit ein großer Erfolg für SAT.1 und Joyn

Großer Nachschlag für den großen Bruder: Die "Promi Big Brother"-Auftaktshow vom 6. Oktober 2025 erzielt in der konvergenten Quote (inkl. drei Tage zeitversetzter linearer Nutzung und Nutzung durch Livestreaming nach acht Tagen) starke 11,9 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen - ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Auch bei den jüngeren Zuschauern (14-49 J.) klettert der Marktanteil der Startshow auf überragende 15,6 Prozent (+2,4 Prozentpunkte). Damit unterstreicht die Reality-Show ihren positiven Trend. Sowohl die lineare als auch die digitale Performance von "Promi Big Brother" ist im TV und auf Joyn bereits zur Halbzeit der Staffel ein großer Erfolg.

Mit Bestwerten auf Rekordjagd

In der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.) können sich die "Promi Big Brother" Live-Shows mit Marlene Lufen und Jochen Schropp in der ersten Woche mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 10,4 Prozent um schöne 1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern (Zeitraum 6. bis einschließlich 12. Oktober 2025; vorläufig gewichtet). Insbesondere beim jüngeren Publikum (Z. 14-49 J.) glänzt der große Bruder mit Marktanteilen von bis zu 16,3 Prozent (Sendung vom 8. Oktober 2025).

Im Durchschnitt erzielt die Hauptshow in SAT.1 bislang starke 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (+0,6 Prozentpunkte zum Vorjahr; vorläufig gewichtet). Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" läuft zur Halbzeit mit Höchstwerten von bis zu 17,0 Prozent Marktanteil (14-49 J.; Sendung vom 9. Oktober 2025) herausragend. Auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn bestätigen die Inhalte von "Promi Big Brother" ihre gute Form des Vorjahres.

Die ersten drei Bewohner sind raus

Nach einer Woche im #PromiBB-Haus ist für die ersten Bewohner der Traum vom Sieg bereits vorbei. Schauspielerin Doreen Dietel sowie die Reality-Stars Christina Dimitriou und Pinar Sevim erhalten am Sonntag und Montag die wenigsten Stimmen der Zuschauer und müssen den Rohbau und die Musterwohnung von "Promi Big Brother" verlassen.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn

"Promi Big Brother" - montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother.

