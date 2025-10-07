SAT.1

Pompööser Auftakt! "Promi Big Brother" startet am Montagabend in SAT.1 extrem stark in die neue Staffel

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zieht live in den Rohbau ein, Big Brother eröffnet seinen Rohbau-Bewohnern den bisher geheimen zweiten Bereich und dessen erste Bewohner, Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikööne Harald Glööckler, gehen bereits auf Tuchfühlung und es fällt ein Kuss.

Die neue Staffel "Promi Big Brother" startet glamouröös und erzielt mit der Auftaktsendung in SAT.1 am Montagabend zur Prime Time sehr starke 10,4 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Auch in der jüngeren Zielgruppe (14-49 J.) überzeugt der "Promi Big Brother"-Start mit hervorragenden 13,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgen 3,58 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 J.) den #PromiBB-Start.

Das sind die Bewohner von "Promi Big Brother" 2025:

"Bachelor" Andrej Mangold

Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny

Schlagersänger Achim Petry

"K11"-Legende Michael Naseband

Reality-Star Christina Dimitriou

Reality-Star Laura Blond

TikTok-Mama Karina2you

Boyband-Legende Marc Terenzi

Schauspielerin Doreen Dietel

Reality-Star Paco Herb

TV-Sternchen Pinar Sevim

Content Creator Erik aka Satansbratan

Mode-Ikööne Harald Glööckler

Entertainerin Désirée Nick

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn

"Promi Big Brother" - montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf Joyn

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother.

