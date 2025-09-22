AE Solar

Deutsche Ingenieurskunst überzeugt: AESOLARs Meteor-PV-Modul dominiert PV Magazine Test mit branchenführender Leistung

Gersthofen (ots)

AESOLAR, ein führender Hersteller von Solarmodulen mit Sitz in Deutschland, gibt bekannt, dass sein TopCon 630 Wp bifaziales Doppelglas-PV-Modul (G12R-Modul CMER132BDS) den ersten Platz im Outdoor Energy Yield Test des PV Magazine für Mai und Juni 2025 erreicht hat.

Das TopCon-Modul, mit dem Markennamen Meteor, erzielte im ersten Testmonat einen Energieertrag von 133,29 Wh/Wp und übertraf damit das zweitplatzierte Modul um 1,4 %. Auf Quadratmeterbasis erreichte es 29,8 kWh/m² und behauptete unter denselben Bedingungen einen Vorsprung von 1,6 % - ein signifikanter Unterschied unter realen Einsatzbedingungen. Dieser Meilenstein unterstreicht AESOLARs Engagement für Innovation, technische Exzellenz und hochwertige Solarlösungen für Märkte weltweit.

AESOLAR ist das einzige EU-ansässige Unternehmen, das sich einen Platz an der Spitze im PV Magazine Outdoor Energy Yield Test für Mai und Juni 2025 sichern konnte.

Der Outdoor Performance Test des PV Magazine gilt als weltweit anerkannter Maßstab für die Leistung von Solarmodulen unter realen Bedingungen. Ein detailliertes Verfahren bewertet dabei entscheidende Faktoren wie Modulqualität und Zuverlässigkeit. Durch die Testung aller Module unter identischen Umweltbedingungen bietet das Programm einen unabhängigen Vergleich des langfristigen Energieertrags und liefert Investoren klare Orientierung bei der Modulauswahl.

Dieser Erfolg baut auf den bisherigen Leistungen des Meteor CMER132BDS in den unabhängigen Indoor-Test von PV Magazine auf, wo es die Fünf-Sterne-Bewertung "Sehr gut" erhielt und damit seine herausragende Leistung sowohl im Labor als auch in der Praxis bestätigte.

Weitere Informationen zum Meteor-Modul finden Sie unter: https://ae-solar.com

Über AESOLAR

AESOLAR wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das weltweit anerkannte Unternehmen ist Hersteller hocheffizienter Photovoltaikmodule und liefert seine Solarlösungen in über 100 Länder. Dabei setzt AESOLAR nicht nur auf höchste Qualität, sondern entwickelt auch Pionierlösungen für Nischenmärkte. Ein Beispiel sind Carport-Module, bei denen AESOLAR als erster europäisch ansässiger Hersteller die DIBt-Zertifizierung erhielt. Diese vom Deutschen Institut für Bautechnik ausgestellte Zertifizierung garantiert, dass die Module die strengen Sicherheitsanforderungen für Überkopfinstallationen erfüllen - ein weiterer Beleg für AESOLARs Rolle als Zentrum der Exzellenz im Bereich erneuerbare Energien.

Original-Content von: AE Solar