Der DEEBOT N30 PRO OMNI überzeugt mit neuesten Technologien zum attraktiven Preis

Erstklassige Reinigungstechnologien zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis: Der neue DEEBOT N30 PRO OMNI von ECOVACS vereinfacht die Haushaltsreinigung mit intelligenten Funktionen und sorgt für ein jederzeit sauberes Zuhause.

ECOVACS ROBOTICS präsentiert mit dem neuen DEEBOT N30 PRO OMNI, eine leistungsstarke und vielseitige Reinigungslösung für alle, die sich eine professionelle Reinigungserfahrung zu einem attraktiven Preis wünschen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie ZeroTangle 2.0, TrueEdge und OZMO Turbo 2.0 bietet der DEEBOT N30 PRO OMNI eine gründliche und effiziente Reinigung, die mühelos alle Ecken und Kanten im Haushalt erreicht. Komplettiert wird der Haushaltsroboter mit der innovativen OMNI-Station, die die Wartung auf ein Minimum reduziert.

Modernste Technologien für makellose Sauberkeit

Der DEEBOT N30 PRO OMNI setzt auf eine Kombination fortschrittlicher Reinigungstechnologien, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die ZeroTangle 2.0 Technologie reduziert die Wahrscheinlichkeit von verhedderten Haaren und sorgt durch ein innovatives Bürstensystem mit V-förmigen Borsten für eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Dies erleichtert die Reinigung insbesondere in Haushalten mit Haustieren oder langen Haaren. Die TrueEdge-Technologie ergänzt diese Funktion und ermöglicht es dem DEEBOT, auch schwer erreichbare Ecken und Kanten präzise zu reinigen. Unterstützt durch modernste Sensorik wie LiDAR und Kantensensoren navigiert der Roboter sicher durch das Zuhause und erfasst jeden Bereich – selbst in verwinkelten oder komplexen Räumen. Der DEEBOT N30 PRO OMNI kommt mit seiner starken Saugleistung von 10.000 Pa natürlich auch auf Teppichen problemlos zurecht.

Professionelle OMNI-Station für komfortable Wartung und Reinigung

Die flexible Multifunktionsstation des DEEBOT N30 PRO OMNI bietet eine Vielzahl von automatisierten Wartungsfunktionen: Mit einem integrierten System zur Selbstreinigung werden die Wischmopps mit 60°C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 40°C heißer Luft getrocknet. So bleibt alles stets hygienisch und einsatzbereit. In der Station kann zudem ein (separat zu erwerbendes) Reinigungsmittel eingesetzt werden, das während der Moppwäsche dem Wasser zugesetzt wird und für bis zu einem Monat für extra frische und gründliche Reinigungsergebnisse sorgt. Einmal installiert, übernimmt die Station die Entleerung, Selbstreinigung und das Laden des Roboters nahezu vollständig.

Der DEEBOT N30 PRO OMNI ist ab dem 22. Oktober 2024 im Handel zu einem Preis von 699 Euro verfügbar.

Bildmaterial und technische Daten stehen hier zum Download zur Verfügung.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor „Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, hat sich das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission „Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.

