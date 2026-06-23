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Hautkrebsvorsorge beginnt im Alltag

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Hamburg (voices)

Emre Schilder, Referent Marketing/Kommunikation (Mobil Krankenkasse) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".


Pressekontakt:
Aileen Kaya
+49403002870
pressestelle@mobil-krankenkasse.de

Copyright: Mobil Krankenkasse / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell

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23.06.2026 – 11:00
Gesundheit / Medizin

Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest
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Referent Marketing/Kommunikation (Mobil Krankenkasse)

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