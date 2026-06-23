Hautkrebsvorsorge beginnt im Alltag
Weitere Voices
Emre Schilder
Referent Marketing/Kommunikation (Mobil Krankenkasse)
Dr. Uwe Schwichtenberg
BVDD-Vorstandsmitglied, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD))
Carola Berking
2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)
Dr. Susanne Kemme
UV-Schutz-Expertin (Peter Greven Physioderm GmbH)
Regine Schnitter
Chefapothekerin (Online-Apotheke DocMorris)
Prof. Dr. Katharina Larisch
Arbeitsmedizinerin (BG prevent)
Anika Burkard
Bereichsleiterin Schönheitspflege (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW))
Dr. Sebastian Ahlberg
Geschäftsführer (Magnosco GmbH)
Statement-Infos
Hamburg (voices)
Emre Schilder, Referent Marketing/Kommunikation (Mobil Krankenkasse) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".
Pressekontakt:
Aileen Kaya
+49403002870
pressestelle@mobil-krankenkasse.de
Copyright: Mobil Krankenkasse / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.
Original-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell