Mobil Krankenkasse

Hautkrebsvorsorge beginnt im Alltag

Statement-Infos

Hamburg (voices)

Emre Schilder, Referent Marketing/Kommunikation (Mobil Krankenkasse) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



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Aileen Kaya

+49403002870

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