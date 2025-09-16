Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.

Psoriasis ist mehr als eine Hauterkrankung

Welt-Psoriasis-Tag 2025 stellt Begleiterkrankungen in den Fokus

Am 29. Oktober ist Welt-Psoriasis-Tag. Seit mehr als 20 Jahren informieren Patienten-Organisationen und Dermatologen-Vereinigungen an diesem Tag auf der ganzen Welt über die Erkrankung, ihre Auswirkungen, aber auch über die weitreichenden Fortschritte bei den Therapiemöglichkeiten.

Weltweit leiden über 60 Millionen Menschen an Psoriasis (umgangssprachlich Schuppenflechte), in Deutschland etwa zwei Millionen. Viele Menschen halten die Erkrankung, die sich mit starken Schuppungen und Rötungen an der Haut zeigt, immer noch für eine reine Hauterkrankung. "Tatsächlich verbirgt sich hinter den meist sehr belastenden Symptomen jedoch eine chronisch-entzündliche Systemerkrankung, die weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Körper haben kann", erläutert der Hamburger Dermatologe Prof. Dr. Matthias Augustin. Er leitet das PsoNet Deutschland (Sektion im Hautnetz Deutschland), einen bundesweiten Zusammenschluss von Dermatologinnen und Dermatologen und weiteren Fachärztinnen und Fachärzten, die die Versorgung von Psoriasispatientinnen und -patienten verbessern wollen.

Menschen mit Psoriasis haben durch die Entzündungsprozesse, die die Hautsymptome auslösen, auch ein deutlich erhöhtes Risiko unter anderem für Gelenkentzündungen (Arthritis), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2 und Depressionen. Medizinerinnen und Mediziner sprechen daher von "Begleiterkrankungen" der Psoriasis und nennen die Psoriasis im weiteren Sinne "Psoriasis-Krankheit". "Die Begleiterkrankungen sind keine Seltenheit, sondern vielmehr Teil eines Dominoeffekts: eine Entzündung begünstigt die nächste, körperlich wie psychisch", erläutert Dr. Ralph von Kiedrowski, zweiter Vorsitzender des Hautnetz Deutschland und Präsident des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD). Das verlangt ein interdisziplinäres Behandlungskonzept, das über die klassische Hauttherapie hinausgeht und einen großen Wert auf die Früherkennung der Begleiterkrankungen legt.

Deshalb lautet das diesjährige Motto des Welt-Psoriasis-Tages "Psoriasis und Begleiterkrankungen". Gemeinsam haben PsoNet, die Betroffenen-Organisation Deutscher Psoriasis Bund (DPB), der BVDD und die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) für dieses Jahr eine Social-Media-Kampagne entwickelt, die insbesondere die Auswirkungen der Begleiterkrankungen der Psoriasis zum Thema hat. Sie informiert auch über Unterstützungsangebote sowie Therapiemöglichkeiten und ist ab Mittwoch, den 1. Oktober, zu erreichen über www.instagram.com/Pso_Bund.

Zusätzlich zur Social-Media-Kampagne laden die Initiatoren zu Samstag, den 25. Oktober, von 9 bis 14 Uhr, zu einer wissenschaftlichen Informationsveranstaltung in die Kreativpark Lokhalle, Paul-Ehrlich-Straße 7, in Freiburg ein. Auch dort werden der Aspekt "Psoriasis und Begleiterkrankungen" sowie die zahlreichen guten Therapiemöglichkeiten in Fachvorträgen angesprochen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und kann ebenfalls im Livestream mitverfolgt werden. Sie richtet sich sowohl an Betroffene mit Psoriasis und ihre Angehörigen als auch an Dermatologinnen und Dermatologen. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.psoriasis-bund.de/psoriasis-tag-2025 oder in der DPB-Geschäftsstelle unter Telefon 040 223399-0. Alle bundesweiten Veranstaltungen zum Welt-Psoriasis-Tag finden sich unter www.weltpsoriasistag.de

