Eriskirch (ots) - Kongreß der Deutschen Borreliose-Gesellschaft vom 20. - 21.März 2015 in Erfurt Jährlich erkranken ca. 150.000 Menschen in Deutschland neu an der durch Zecken übertragenen Lyme-Borreliose. Die Erkrankung ist die häufigste vektorübertragene Infektion der nördlichen Hemisphäre und eine der wichtigsten einheimischen Infektionserkrankungen in ...

mehr