"Lyme-Borreliose und andere persistierende Infektionen" - Jahrestagung und ärztliche Fortbildung der Deutschen Borreliose-Gesellschaft e.V. am 10.&11.11.23 in Saarlouis

Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V. veranstaltet ihre Jahrestagung am 10. & 11.11.2023 in Saarlouis zu dem Motto "Lyme-Borreliose und andere persistierende Infektionen".

Borreliose und andere Infektionserkrankungen gewinnen aufgrund des Klimawandels immer mehr an Bedeutung und die Medizin sieht sich in der täglichen Praxis mit einer steigenden Anzahl von Fällen konfrontiert. Hinzu kommen auch persistierende Infektionen, deren Zahl ebenfalls zunimmt.

Die DBG konnte in diesem Jahr wieder ein ausgesprochen interessantes Programm mit nationalen und internationalen Experten zusammenstellen, in dem neben der (Lyme-)Borreliose, Geschichte und Überblick der Kryptoinfektionen (Prof. Perronne), der Zusammenhang von Post-Covid und Lyme (Blehle) und auch die Themen Mikrobiom (Prof. Fricke,Pol de Saedeleer) und persistente Borrelieninfektionen (Gilbert) zur Sprache kommen werden wie auch Erfahrungen mit Phage borrelia qPCR (Meirleir). Am zweiten Tag sind parasitäre Infektionen Thema (Obiltschnig, Pruteanu) sowie Veränderungen in der Zellatmung bei Borreliose (Rixecker) und außerdem Supportive Oligonukleotik Technik (Mutschler). Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist dann eine Podiumsdiskussion zum Thema "Labordiagnostik bei Borreliose".

Die Veranstaltung ist als ärztliche Fortbildung von der Ärztekammer des Saarlandes anerkannt und mit insgesamt 16 Punkten bewertet, dementsprechend richtet sie sich in erster Linie an Ärzte und medizinisches Fachpersonal.

Das komplette Programm und die Anmeldung sind online einzusehen unter https://ots.de/k8L42K

Um vorherige Anmeldung (online) wird dringend gebeten.

