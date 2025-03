ZDF: "37°"-Reportage über die letzte Chance von Schulabbrechern

ZDF

Wer die Schule abbricht, hat kaum Perspektiven auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dennoch verlassen jedes Jahr rund 52.000 junge Menschen in Deutschland ohne Abschluss die Schule. Filmemacherin Nadja Kölling hat für die 37°-Reportage "Letzte Chance für Schulabbrecher" ein Jahr lang Merlin (20), Liska (19) und Angelo (18) begleitet, die an der Hamburger Gangway-Schule ihren mittleren Schulabschluss schaffen wollen. Am Dienstag, 25. März 2025, ab 8.00 Uhr, im ZDF streamen und um 22.15 Uhr im TV.

Merlin, Liska und Angelo sind an Regelschulen gescheitert. Sie gehören zu den rund 100 Schülerinnen und Schülern, die einen Platz an der Gangway-Schule in Hamburg-Wilhelmsburg bekommen haben – eine so genannte Ergänzungsschule mit sehr kleinen Klassen. Können die drei mit der Unterstützung ihres engagierten Klassenlehrers ihre Ziele erreichen?

Merlin war drogensüchtig und zeitweise obdachlos. Er träumt davon, zu studieren und später in der Suchtberatung zu arbeiten. Liska kämpft mit Depressionen und Ängsten. An ihrer früheren Schule wurde sie gemobbt, bis sie nicht mehr hinging. Jetzt setzt Liska alles daran, die Schule durchzuziehen, um später einen Ausbildungsplatz bei der Bundeswehr zu bekommen. Angelo hat schon acht Mal die Schule gewechselt. Nirgends kam er klar, wurde gemobbt und schmiss immer wieder hin. An der GANGWAY-Schule hofft er, endlich seinen Platz zu finden.

Der "37°"-Film ist mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache verfügbar.

