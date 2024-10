CycloMedia

Cyclomedia in Deutschland unter neuer Führung

Markus Wissmann startet als Managing Director beim Marktführer für digitale Visualisierung

Bild-Infos

Download

Wetzlar (ots)

Die Cyclomedia Germany GmbH ernennt einen neuen Geschäftsführer: Mit Markus Wissmann steht ab sofort ein äußerst erfahrener Managing Director an der Spitze des Unternehmens. Wissmann hat mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in Vertrieb und Business Development, insbesondere in den Bereichen Smart Cities, IoT und AI-basierte Lösungen. Mit seinem Engagement will Cyclomedia seine Marktposition im Bereich der Visualisierung öffentlicher Räume in Deutschland weiter ausbauen.

Wissmann verfügt über eine starke Erfolgsbilanz beim Ausbau des Geschäfts mit Kommunikations- und Netzwerklösungen bei führenden Unternehmen wie Software AG, Siemens und Cisco Systems. Bei Cisco Systems war er 13 Jahre lang tätig, davon acht Jahre als Director Smart Cities and IoT EMEA. Wissmann verfügt über umfassende Expertise in der Entwicklung disruptiver Technologien, gepaart mit nachweisbaren Erfolgen in der Umsetzung von Go-to-Market-Strategien und der Führung von Teams zu signifikantem Umsatzwachstum. Das macht ihn so wertvoll für seinen neuen Arbeitgeber Cyclomedia.

"Wir freuen uns, Markus an Bord zu haben", sagt Duncan Guthrie, VP Sales Europe. "Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Position in Deutschland zu stärken und neue Möglichkeiten zu erschließen."

"Die Geschäftsführung von Cyclomedia in Deutschland zu übernehmen, ist eine tolle Herausforderung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit diesem talentierten Team unsere Präsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen", so Markus Wissmann, Geschäftsführer der Cyclomedia Germany GmbH. "Wir werden das Wachstum in Schlüsselbereichen vorantreiben und innovative Lösungen für die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden anbieten."

Im Fokus stehen zunächst öffentliche Auftraggeber, Versorger und die Telekommunikationsbranche. Aufbauend auf den umfangreichen Datenbeständen wird Wissmann mit seinem Team auch neue Vertriebsmodelle prüfen, um Cyclomedias Marktposition in Deutschland weiter zu verbessern.

Über Cyclomedia

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Visualisierung von Außenräumen liefert Cyclomedia seit mehr als vierzig Jahren umsetzbare Erkenntnisse durch genaue 360°-Visualisierungen auf Straßenebene.

Auf Basis der KI-gesteuerten Analysen von Cyclomedia ist es möglich, eine bessere Welt für morgen zu schaffen. Cyclomedia entwickelt, baut und betreibt die fortschrittlichsten "Mobile Mapping"-Systeme der Welt, die dicht besiedelte Stadtgebiete in Europa und Nordamerika visualisieren. Mit den zeitnahen und genauen Daten, die jedes Jahr gesammelt werden, können Fachleute die Regierungen und Unternehmen dabei unterstützen, Städte grüner, zugänglicher, intelligenter und sicherer zu machen. www.cyclomedia.com/de

Original-Content von: CycloMedia, übermittelt durch news aktuell