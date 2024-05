Statistisches Bundesamt

Zahl der Schutzsuchenden im Jahr 2023 leicht gestiegen

WIESBADEN (ots)

Deutlich mehr anerkannte Schutzsuchende und deutlich weniger Personen mit offenem oder abgelehntem Schutzstatus als im Vorjahr

Zahl geduldeter Personen erstmals seit dem Jahr 2012 gesunken

Starke demografische Unterschiede je nach Staatsangehörigkeit der anerkannten Schutzsuchenden

Zum Jahresende 2023 waren in Deutschland rund 3,17 Millionen Menschen als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der registrierten Schutzsuchenden gegenüber dem Vorjahr um etwa 95 000 oder 3 %. Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten. Neben Ukrainerinnen und Ukrainern (977 000 Personen; -3 % zum Vorjahr) waren die meisten Schutzsuchenden syrische (712 000; +6 %), afghanische (323 000; +13 %), irakische (200 000; -5 %) oder türkische (152 000; +51 %) Staatsangehörige. Zusammen stellten diese fünf Staatsangehörigkeiten fast drei Viertel aller Schutzsuchenden.

Zahl anerkannter Schutzsuchender steigt weiter

2,53 Millionen Schutzsuchende verfügten Ende 2023 über einen humanitären Aufenthaltstitel und damit über einen anerkannten Schutzstatus, das waren 275 000 mehr als im Vorjahr (+12 %). Dieser Anstieg ist vor allem auf die Anerkennung von ukrainischen Schutzsuchenden (+188 000) zurückzuführen. Die vier Herkunftsstaaten Ukraine (37 %), Syrien (25 %), Afghanistan (10 %) und Irak (6 %) machten gemeinsam mehr als drei Viertel aller Schutzsuchenden mit anerkanntem Schutzstatus aus. Für die große Mehrheit war dieser Schutzstatus zeitlich befristetet (87 % oder 2,2 Millionen Personen), lediglich 13 % (340 000) besaßen einen unbefristet anerkannten Schutzstatus.

Etwa die Hälfte der befristet anerkannten Schutzsuchenden (1,1 Millionen Personen) erhielt ihren Schutzstatus im Rahmen eines Asylverfahrens. Die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention war dabei mit einem Anteil von 52 % (562 000) der häufigste Schutztitel. Der Anteil subsidiär Schutzberechtigter lag bei 30 % (326 000) der befristet anerkannten Schutzsuchenden, die Ihren Schutzstatus in einem Asylverfahren erhielten.

Neben dem Weg über ein Asylverfahren gibt es auch die Möglichkeit, ohne Asylverfahren einen befristeten Schutzstatus zu erlangen. Hier ist der vorübergehende Schutz (§ 24 AufenthG), der im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gewährt wird, der häufigste Anwendungsfall. Diesen Schutzstatus hatten 83 % (919 000) der befristet anerkannten Schutzsuchenden ohne Asylverfahren zum Jahresende 2023 inne.

Anerkannte Schutzsuchende deutlich jünger als Gesamtbevölkerung

Der Anteil der weiblichen Personen unter den anerkannten Schutzsuchenden lag Ende 2023 bei 49 % und somit in etwa so hoch wie bei der ausländischen Bevölkerung und der Gesamtbevölkerung (je 51 %). Anerkannte Schutzsuchende waren durchschnittlich 32,2 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der ausländischen Bevölkerung lag dagegen bei 36,6 Jahren, das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung bei 44,6 Jahren. 29 % der anerkannten Schutzsuchenden waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (ausländische Bevölkerung: 18 %; Gesamtbevölkerung: 17 %), 69 % waren Menschen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren (ausländische Bevölkerung: 76 %; Gesamtbevölkerung: 64 %).

Hoher Anteil von Mädchen und Frauen unter ukrainischen Schutzsuchenden

Die Gruppe der Personen mit anerkanntem Schutzstatus ist hinsichtlich der demografischen Kenngrößen nicht homogen: Mit 62 % war der Anteil der Mädchen und Frauen unter den anerkannten ukrainischen Schutzsuchenden deutlich höher als unter den anerkannten Schutzsuchenden aus Syrien oder Afghanistan (je 39 %). Auch das Durchschnittsalter unterscheidet sich: Während syrische, afghanische und irakische anerkannte Schutzsuchende durchschnittlich 27 Jahre alt waren, lag das Durchschnittsalter der ukrainischen Personen bei 34 Jahren.

Anteil Schutzsuchender an der Gesamtbevölkerung in Stadtstaaten am höchsten

Gemessen am Bevölkerungsanteil lebten Ende 2023 die meisten anerkannten Schutzsuchenden in den Stadtstaaten Bremen (5,5 %), Hamburg (4,1 %) und Berlin (4,0 %) sowie im Saarland (4,6 %). Am niedrigsten waren die Anteile in Brandenburg (2,1 %), Bayern (2,2 %) und Mecklenburg-Vorpommern (2,3 %).

Deutlich weniger Schutzsuchende mit offenem oder abgelehntem Schutzstatus

Zu den Schutzsuchenden zählten zum Stichtag am 31. Dezember 2023 rund 455 000 Personen mit offenem Schutzstatus, über deren Asylantrag oder Antrag auf vorübergehenden Schutz noch nicht rechtskräftig entschieden worden war. Das waren 115 000 Personen weniger als im Vorjahr (-20 %). Der Rückgang ist vor allem auf eine Abarbeitung der Anträge von Ukrainerinnen und Ukrainern zurückzuführen: So hatten Ende 2023 rund 50 000 Ukrainerinnen und Ukrainer einen offenen Schutzstatus, ein Jahr zuvor waren es bis zu 271 000 Personen gewesen. Zeitgleich stieg die Zahl von Schutzsuchenden mit offenem Schutzstatus bei anderen Staatsangehörigkeiten teilweise stark, insbesondere bei Personen mit türkischer (+130 % auf 84 000 Personen) und syrischer Staatsangehörigkeit (+37 % auf 81 000 Personen).

Schutzsuchende, deren Asylgesuch abgelehnt wurde oder die ihren Schutzstatus verloren haben, zählen zu den Schutzsuchenden mit abgelehntem Schutzstatus. Ende 2023 traf dies auf 189 000 Personen zu, das waren 65 000 weniger als Ende 2022 (-25 %). Bei 83 % von ihnen war eine Duldung im AZR registriert, das heißt die Abschiebung wurde vorübergehend ausgesetzt. Der Rückgang der Zahl der Personen mit abgelehntem Schutzstatus ist zum größten Teil auf einen deutlichen Rückgang an Duldungen (-28 % auf 157 000) zurückzuführen. Dieser erstmalige Rückgang der Duldungen seit dem Jahr 2012 dürfte im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Chancenaufenthaltsgesetzes zum Jahresende 2022 stehen. Dadurch können Personen, die sich seit mindestens fünf Jahren mit Duldung in Deutschland aufhalten, unter bestimmten Voraussetzungen für 18 Monate einen sogenannten Chancen-Aufenthaltstitel erhalten. Die größten Rückgänge bei den Duldungen gegenüber dem Vorjahr gab es bei irakischen (-10 000) und afghanischen (-9 000) Staatsangehörigen. Ende 2023 hatten irakische (12 % oder 23 000), afghanische (7 % oder 14 000) und nigerianische (6 % oder 12 000) sowie russische Staatsangehörige (6 % oder 11 000) die größten Anteile an allen Schutzsuchenden mit abgelehntem Schutzstatus.

Methodische Hinweise:

Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten.

Zu ihnen zählen Personen,

a) die sich zur Durchführung eines Asylverfahrens in Deutschland aufhalten, wobei über ihr Schutzgesuch noch nicht rechtskräftig entschieden wurde (Schutzsuchende mit offenem Schutzstatus),

b) denen ein befristeter oder unbefristeter Aufenthaltstitel aus dem humanitären Bereich des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) anerkannt wurde (Schutzsuchende mit anerkanntem Schutzstatus),

c) die sich nach einer Ablehnung im Asylverfahren oder nach Verlust des humanitären Aufenthaltstitels in Deutschland aufhalten (Schutzsuchende mit abgelehntem Schutzstatus).

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine gab es zum Jahresende 2022 eine sehr hohe Anzahl (271 000) an ukrainischen Staatsangehörigen mit offenem Schutzstatus. Ein direkter Vergleich der aktuellen Ergebnisse zum Jahresende 2023 mit den Vorjahreszahlen ist aufgrund methodischer Weiterentwicklungen nur bedingt möglich. Im Jahr 2022 wurde Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, die seit dem 24. Februar 2022 nach Deutschland eingereist sind und für die eine Fiktionsbescheinigung (vorläufiger Aufenthaltsstatus während der Prüfung eines Antrags auf Aufenthaltstitel gemäß § 81 AufenthG) vorlag oder die einen Aufenthaltstitel beantragt hatten, der Schutzstatus "offen" zugewiesen. Im ersten Jahr des Kriegs konnte angenommen werden, dass es sich zum großen Teil um Anträge auf vorübergehenden Schutz handelt, die zum Jahresende aufgrund längerer Bearbeitungszeiten noch offen waren. Diese Annahme und Ausnahmeregelung für 2022 wird in der Auswertung der Daten für 2023 nicht mehr getroffen, da seit dem 30. Juni 2023 der Antrag auf Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG im AZR erfasst wird.

Die für demografische Vergleiche genutzten Ergebnisse zur ausländischen Bevölkerung und zur Gesamtbevölkerung basieren auf der Bevölkerungsfortschreibung (Stand 31. Dezember 2022).

Detaillierte Informationen zur Definition der Schutzsuchenden und den verschiedenen Schutzstatus enthält ein ausführliches Glossar im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Weitere Details zur Datenqualität und zur korrekten Interpretation der Zahlen aus dem AZR, zum Beispiel im Vergleich zur Asylstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, bietet der Qualitätsbericht zur Statistik über Schutzsuchende.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse zu Schutzsuchenden sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12531) verfügbar.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine wirkt sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einer Sonderseite (www.destatis.de/ukraine) haben wir dazu Daten und Informationen zusammengestellt. Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes geben wir auf einer weiteren Sonderseite (www.destatis.de/grundgesetz) einen Überblick über amtliche Statistiken, in denen sich die Grundrechte wiederfinden - so auch das Recht auf Asyl, das in der Zahl der Schutzsuchenden nach Schutzstatus sichtbar wird.

