Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V.

Hautkrebsmonat Mai: Prävention beginnt mit der richtigen Anwendung

UV-Kamera macht das Unsichtbare sichtbar

Berlin (ots)

Auch in diesem Jahr hat der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) in Kooperation mit der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) - passend zum Beginn der warmen Jahreszeit - den Mai zum Hautkrebsmonat ausgerufen. Dabei wird mit Hilfe einer eindrucksvollen UV-Kamera-Aktion auf die Bedeutung des richtig angewendeten UV-Schutzes als wichtige Maßnahme zur Prävention von Hautkrebs aufmerksam gemacht.

Mit zunehmender Wärme wächst der Drang, die Sonne zu genießen - ohne an den notwendigen UV-Schutz gerade bei alltäglichen Aktivitäten wie Gartenarbeit, Spaziergängen im Park oder Fahrradfahren zu denken. Doch genau diese scheinbar ungefährlichen Situationen bergen ein hohes Risiko für die Hautgesundheit. "Übermäßige UV-Strahlung beschleunigt nicht nur die Hautalterung, sondern erhöht auch signifikant das Hautkrebsrisiko", erläutert Dr. Cora Lu Overbeck, in Hannoversch Münden niedergelassene Dermatologin und Generalsekretärin des BVDD.

Nach aktuellen Hochrechnungen des Instituts für Krebsepidemiologie der Universität Lübeck erkrankten im Jahr 2023 in Deutschland deutlich mehr Menschen neu an Hautkrebs als im Jahr zuvor, nämlich rund 373.000 (2022: 330.000), davon etwa 47.800 an einem malignen Melanom, dem gefürchteten schwarzen Hautkrebs (2022: 46.000), rund 194.300 an einem Basalzellkarzinom (2022: 168.300) und etwa 131.700 an einem Plattenepithelkarzinom (2022: 116.500).

Im Kampf gegen den Hautkrebs ruft der BVDD in Kooperation mit der DDG seit 2020 den Mai zum Hautkrebsmonat aus. Die Aktion ist Teil der Initiative "Gemeinsam gegen Hautkrebs" und soll in der Bevölkerung das Bewusstsein für die Gefahren der UV-Strahlung schärfen.

Doch die Prävention von Hautschäden ist nur so gut wie die Maßnahme selbst. So wird im Rahmen der Kampagne mit einer UV-Kamera in Alltagssituationen sichtbar gemacht, wo Sonnencreme aufgetragen ist und wo Hautareale ungeschützt bleiben. Denn häufig werden bestimmte Hautstellen beim Eincremen nicht bedacht - seien es der Rücken, die Ohren oder Stellen, die einfach schnell übersehen werden. Die Aufnahmen mit der UV-Kamera verdeutlichen, dass Sonnenschutz nur dann effektiv ist, wenn er richtig und gleichmäßig aufgetragen wird.

Mehr unter:

www.gemeinsam-gegen-hautkrebs.de/uv-praevention/

www.gemeinsam-gegen-hautkrebs.de/hautkrebsmonatmai/

Original-Content von: Berufsverband der Deutschen Dermatologen e. V., übermittelt durch news aktuell