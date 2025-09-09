STARTUP BRAND RANKING 2025

Startup Brand Ranking 2025 veröffentlicht - Jung von Matt START und Appinio küren die stärksten Startup-Marken des Jahres

Zum fünften Mal haben Jung von Matt START und Appinio das Startup Brand Ranking vorgestellt. Die Untersuchung gilt als wichtiger Indikator für die Startup-Landschaft, da sie nicht auf Investoren- oder Expertenmeinungen basiert, sondern ausschließlich auf Verbraucherinterviews.

Für das Ranking 2025 wurden viermal je 10.000 Konsument:innen in Deutschland befragt. Bewertet wurden Aspekte wie Bekanntheit, Sympathie und Relevanz. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild zum Brand-Image der Startups.

Das Ergebnis:

KoRo ist erneut Spitzenreiter und bestätigt die starke Position von Food-Startups. Hinter KoRo landen unter anderem share, Gustavo Gusto und Lieferando.

"Food-Brands schneiden auch deshalb gut ab, weil sie hohe Sichtbarkeit im Alltag haben", erklärt Simon Knittel, Managing Director bei START. "Deshalb bewerten wir Startups seit letztem Jahr in separaten Kategorien, um den jeweiligen Branchenbesonderheiten Rechnung zu tragen. Diesen Weg setzen wir 2025 fort - mit drei neuen Kategorien."

Branchen-Kategorien, Top10s & DMEXCO

Neu im Ranking 2025 sind die Kategorien Digital Consumer Services & AI, Media & Leisure und Environment & Energy. Ergänzt werden sie durch Food & Beverages, Household & Body Care, Health & Medical Services, Finance & Insurance, E-Commerce & Marketplaces sowie Mobility & Travel. In jeder Branchen-Kategorie werden die Top5 Startups unter 10 Jahren gelistet. Zusätzlich gibt es die Top10 Rising Stars für Startups unter fünf Jahren sowie die overall Top10 ohne Altersbeschränkung. Dieses Jahr kooperiert das Paper zudem mit der DMEXCO: Am 17. und 18.09. werden ausgewählte Startups aus dem Ranking mit Ständen in der Startup Area, powered by Jung von Matt START, vertreten sein.

Motto 2025: Under Construction

Die deutsche Wirtschaft ist im Umbruch - so auch die Startup-Szene. Das greift das Paper mit dem Motto "Under Construction" auf. Aufbau wird zum Aufbruch - das haben die Startups im Ranking verstanden. Und, dass Marke eine entscheidende Rolle spielt: Sie schafft Vertrauen, Differenzierung und Orientierung, gerade in Zeiten des Wandels.

Link zum Studienpapier:

https://www.start.jvm.com/german-startup-brand-ranking-2025

