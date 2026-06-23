DocMorris

Einen Sonnenschutz aufzutragen sollte so selbstverständlich sein wie das morgendliche Zähneputzen

Statement-Infos

Heerlen (voices)

Regine Schnitter, Chefapothekerin (Online-Apotheke DocMorris) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



Pressekontakt:

Torben Bonnke

Director Communications

DocMorris

+49491718648881

media@docmorris.com

Copyright: DocMorris / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: DocMorris, übermittelt durch news aktuell