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Einen Sonnenschutz aufzutragen sollte so selbstverständlich sein wie das morgendliche Zähneputzen

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Heerlen (voices)

Regine Schnitter, Chefapothekerin (Online-Apotheke DocMorris) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".


Pressekontakt:
Torben Bonnke
Director Communications
DocMorris
+49491718648881
media@docmorris.com

Copyright: DocMorris / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: DocMorris, übermittelt durch news aktuell

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23.06.2026 – 11:00
Gesundheit / Medizin

Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest
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