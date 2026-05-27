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Stiftung Warentest testet Online-Apotheken: DocMorris ist Testsieger

Berlin (ots)

Die Stiftung Warentest hat neun Online-Apotheken getestet und berichtet darüber in der test Ausgabe 6/26. Auf Platz 1 steht DocMorris, dicht gefolgt vom Schwesterunternehmen medpex auf Platz 2. Beide überzeugen die unabhängigen Prüfer auf ganzer Linie und erhalten als einzige Online-Apotheken das Testergebnis "GUT". Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet diese Auszeichnung vor allem eines: Wer seine Medikamente online bestellt, findet bei DocMorris und medpex die kompetentesten Anlaufstellen.

Mit einer Gewichtung von 55 Prozent lag der Fokus der Untersuchung auf der fachlichen Qualität. In diesem entscheidenden Bereich konnten DocMorris und medpex bei den gestellten Aufgaben zu Wechselwirkungen überzeugen und stellten ihre hohe pharmazeutische Kompetenz unter Beweis. Sie informierten die Testkäufer unter anderem proaktiv und korrekt darüber, dass bei der Einnahme zweier Präparate zwingend ein Zeitabstand eingehalten werden muss, da andernfalls die therapeutische Wirkung beeinträchtigt werden könnte.

Neben der ausgezeichneten pharmazeutischen Beratung profitieren Kundinnen und Kunden bei DocMorris und medpex zudem vom guten Service und attraktiven Preisvorteilen. Bei rezeptfreien Medikamenten lässt sich im Vergleich zum Listenpreis über ein Drittel der Kosten einsparen. Zusätzlich gewähren die beiden Bestplatzierten Vorteile bei der Bestellung rezeptpflichtiger Medikamente und übernehmen für ihre Kunden die Zuzahlung. Gesetzlich Versicherte können ihr E-Rezept einfach online auf docmorris.de oder in der DocMorris App mit ihrer Krankenkassenkarte einlösen und die verschriebenen Medikamente bestellen. Die Zuzahlung wird als Sofortrabatt direkt im Warenkorb abgezogen. Privatversicherte, Zuzahlungsbefreite und Selbstzahler erhalten weiterhin den Rezept-Bonus auf alle eingereichten Rezepte.

Damit beweisen DocMorris und medpex, dass höchste fachliche Qualität, kundenfreundliche Preisvorteile und modernste digitale Lösungen optimal Hand in Hand gehen können.

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DocMorris steht für kundenorientierte innovative Dienstleistungen und eine große Produktvielfalt rund um die digitale Gesundheitsversorgung. Sie reichen von der schnellen Terminvereinbarung für den Online-Arztbesuch auf der Telemedizin-Plattform von TeleClinic bis zur pharmazeutischen Beratung und Versorgung mit verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten sowie Gesundheitsprodukten aus Deutschlands bekanntester Online-Apotheke. Hinzu kommt der Marktplatz mit einem breiten ergänzenden Sortiment von Heil- und Hilfsmitteln sowie Produkten aus den Bereichen Ernährung, Beauty und Familie. Damit schafft DocMorris für ihre Kundinnen und Kunden einen einfachen Zugang zu umfassenden Gesundheitsdienstleistungen an einem Ort mit nur einem Klick. Im Segment Deutschland erwirtschaftete die Schweizer DocMorris AG im Jahr 2025 mit aktuell über 12 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden einen Außenumsatz von 1.122,6 Millionen CHF.

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