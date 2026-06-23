Deutsche Krebsgesellschaft e.V.

Sonne genießen, Hautkrebs vorbeugen: Tipps von der Expertin

Statement-Infos

Berlin (voices)

Carola Berking, 2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".



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