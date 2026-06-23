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Deutsche Krebsgesellschaft e.V.

Sonne genießen, Hautkrebs vorbeugen: Tipps von der Expertin

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Berlin (voices)

Carola Berking, 2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.) zum Themen-Impuls: „Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest".


Pressekontakt:
Angelina Gromes und Clara Teich
+4930322932960
presse@krebsgesellschaft.de

Copyright: Deutsche Krebsgesellschaft e.V. / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Deutsche Krebsgesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell

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23.06.2026 – 11:00
Gesundheit / Medizin

Here comes the sun... - was du über UV-Strahlung und Sonnenschutz wissen solltest
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2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)

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