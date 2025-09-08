SAT.1

Deutschland startet in die EM-Qualifikation - am Dienstag live in SAT.1 und auf Joyn

Unterföhring (ots)

Geht's auch ohne Woltemade? Neue Gesichter, neue Chancen! Nach der bitteren Finalniederlage bei der Europameisterschaft im Sommer startet die deutsche U21-Nationalmannschaft am Dienstag mit viel frischem Wind in die EM-Qualifikation. Trainer Antonio Di Salvo hat gleich zehn Neulinge in seinen Kader berufen. Einige Vize-Europameister wie der Mainzer Nelson Weiper sowie die Legionäre Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion und Nicolò Tresoldi vom FC Brügge sorgen für die nötige Erfahrung. SAT.1 und Joyn zeigen das Auftaktspiel der DFB-Auswahl gegen Lettland am Dienstag, 9. September, live ab 19:50 Uhr. "ran"-Moderator Matthias Killing führt durch den Fußballabend aus dem Rostocker Ostseestadion. Markus Babbel, Europameister von 1996, ist als Experte im Einsatz. Kommentator Florian Hauser übernimmt zum Anstoß um 20:30 Uhr. "ran Fußball" EM-Qualifikation U21: Deutschland - Lettland. Am Dienstag, 9. September, ab 19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.

