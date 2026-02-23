Bau.Land.XPlan eGbR

XPLANUNG24 begrüßt 500. kommunale Nutzerin

Die Stadt Bedburg setzt auf durchgängige digitale Bauleitplanung

Dortmund (ots)

Die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Plattform XPLANUNG24 erreicht ihren nächsten Meilenstein: innerhalb von nur vierzehn Monaten nach Start wächst die Plattform auf weit über 500 Nutzer.

Geförderte Digitalisierung ebnet den Weg für sinnvolle Nutzung von XPlanung

Die Stadt Bedburg ist Teilnehmerin in der Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung (RVI) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, die Städten und Gemeinden eine vereinfachte und vergaberechtskonforme Beauftragung von Planungs- und Digitalisierungsleistungen ermöglicht. Über einen einmaligen Rahmenvertrag mit NRW.URBAN erhalten Kommunen direkten Zugriff auf geprüfte und qualitätsgesicherte Dienstleister, ohne eigene aufwendige Ausschreibungsverfahren durchführen zu müssen. Im Bereich der Digitalisierung unterstützt die RVI insbesondere die XPlanung-konforme Überführung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen und wird durch eine Landesförderung von bis zu 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben flankiert. In den vergangen zwei Jahren hat die Stadt Bedburg zusammen mit zwei Expertenbüros alle bestehenden und aktuellen Bebauungspläne erfolgreich in den Standard XPlanung überführen lassen.

"Wir haben sehr gute Erfahrungen in diesem Digitalisierungsprojekt gesammelt", so Thomas Niebuhr, Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg "Insbesondere mit der Plattformlösung XPLANUNG24 konnten wir mit den beiden Dienstleistern effizient an der planerisch inhaltlichen Prüfung und Online-Abnahme der Pläne zusammenarbeiten und kommunizieren"

Auch für viele Dienstleister-Büros ist XPLANUNG24 ein wichtiges Werkzeug für die Digitalisierung der Verwaltung geworden. "Wir überführen mittlerweile monatlich über 200 Bauleitpläne in den Standard XPlanung und nutzen das Portal in jedem unserer Projekte", betont Jakob Kopec, Geschäftsführer der Spacedatists GmbH. "Das Auftragsmanagement funktioniert wie ein CRM und mithilfe von Annotationen können wir mit jedem Kunden räumlich innerhalb eines Webviewers über Fragen oder Korrekturbedarfe eines jeden XPlans kommunizieren - das ist für beide Seiten extrem nützlich."

XPlanung wird sichtbar und praxisorientiert in Bedburg umgesetzt

Das Projekt XPlanung endet allerdings nicht mit der Digitalisierung von Bestandsplänen, sondern wird strategisch von der Stadt Bedburg weitergedacht. "Wir wollen unseren Bürgern einen besseren Zugang zu digitalen und verständlichen Bebauungsplänen ermöglichen. Gleichzeitig sehen wir, dass durchsuchbare und maschinell lesbare Vektorpläne uns bei der Auskunft über unsere Planwerke sehr unterstützen", hebt Herr Niebuhr hervor. Die Stadt Bedburg nutzt den Planungsinformations- und Beteiligungsserver der tetraeder.com um alle Planurkunden und Verfahrensdaten auf der Homepage zu veröffentlichen.

Frau Wiebke Hiergeist ist Product Owner bei der tetraeder.com gmbh und erklärt, was XPlanung für ihre Kunden bedeutet: "Mehr als die Hälfte der Kommunen in NRW nutzt seit vielen Jahren unsere digitale Lösung für die Verwaltung, Veröffentlichung und Beteiligung von Bauleitplanverfahren. Wir nehmen wahr, dass XPlanung immer mehr in den Fokus rückt, gleichzeitig aber Unsicherheit in der Umsetzung existiert und der direkte Nutzen oftmals nicht erkannt wird. Wir sind mit XPLANUNG24 eine sehr gute Kooperation eingegangen und können nun die elegante Viewer-Lösung des Portals in die Online-Beteiligung und auch die Publikation von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen für alle PB-Nutzer anbieten."

Das Zusammenspiel von XPLANUNG24 und dem Planungsinformations- und Beteiligungsserver (PB) von tetraeder erlaubt den Planungsbehörden die vollständige digitale Abbildung eines formalen Planverfahrens unter Einhaltung des verbindlichen Standards XPlanung bei der Beteiligung und der Veröffentlichung der Planwerke.

XPlanung24 und das Ökosystem wachsen rasant

Das 2024 gegründete GovTech-Unternehmen Bau.Land.XPlan eGbR steht hinter XPLANUNG24 und registriert tägliche mehrere Neuanmeldungen und gehört mit über 500 Nutzern zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im GovTech- und PropTech-Umfeld.

Stefan Kremer, Geschäftsführer von Bau.Land.XPlan erklärt, warum die Portallösung gerade so gut ankommt: "Wir setzen XPlanung einfach verständlich und praxisnah ein und machen insbesondere die vielen Vorteile des einheitlichen Datenstandard für die Kommunen aber auch für Bürger und die Wirtschaft nutz- und greifbar. Unser Dreiklang aus Beratung und Digitalisierung durch XPlan-Experten und die Technologie-Öffnung durch kostenlose Accounts schaffen Vertrauen. Wir gehen proaktiv auf die Kommunen zu, machen ein Checkup und erstellen individuelle Fahrpläne, um die Planungsbehörden strukturell, organisatorisch, und technologisch mit Hilfe unserer Plattform für den Standard XPlanung fit zu machen. Hinzu kommt, dass mit XPLANUNG24 nicht nur die Umsetzungspflicht des Standards erfüllt wird, sondern auch gleichzeitig Vorgaben des OZG (Online-zugangs-Gesetz) und der EU INSPIRE Richtlinie umgesetzt werden. "

XPlanung24 entwickelt sich mehr und mehr zur Datendrehscheibe für hochwertige digitale Bauleitpläne. Neben einer wachsenden Zahl an kooperierender Digitalisierungsbüros dehnt sich auch das Ökosystem aus und bringt Dienstleister und Lösungsanbieter für 3D-Stadtmodelle, Simulationen von Planungsszenarien, Beteiligungslösungen und CAD/GIS-Erfassungssysteme auf der Plattform zusammen. "Wir haben verstanden, dass XPLANUNG24 bestehende IT-Infrastrukturen und Software-Umgebungen erweitern und nicht ersetzen muss", ergänzt Stefan Kremer. "Wir haben ein Plugin für QGIS und ermöglichen somit allen Daten-Experten die Weiterverarbeitung von XPlanung. Wir bieten diverse Geodienste für die Einbindung von XPlanung in die kommunale Homepage oder in Geoportale der Landkreise und Bundesländer. Sogar eine Export-Funktion von Plandaten und Planverfahren für die EfA-Lösung DiPlanung haben wir umgesetzt. Damit ermöglichen wir den effektiven und medienbruchfreien Einsatz von XPlanung überall dort, wo praktische Bauleitplanung stattfindet. Diese Vorteile werden erkannt - schon vier Landeshauptstädte nutzen XPLANUNG24 und zwei Bundesländer setzen die Plattform für die landesweite Digitalisierung von Bestandsplänen ein."

Technologisch voll im Trend: Hyperscale Rechenzentren mit BSI-Zertifizierung (C5-Testat)

XPLANUNG24 setzt bei der selbst entwickelten Softwarelösung des Fachverfahren zu XPlanung voll auf die Cloud - also das Arbeiten in sogenannten Hyperscale-Rechenzentren, welche die erforderlichen Zertifizierungen und Testate vorweisen, um Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit der Datenspeicherung sowie Datenverfügbarkeit gewährleisten zu können. Zusätzlich zeichnet sich die Cloud durch immense Kosteneinsparungen sowie auch weniger Emissionen aus, wenn die Strombedarfe eben auch aus Photovoltaik gedeckt werden. Die Amazon Web Services (aws) Rechenzentren in Frankfurt am Main erfüllen diese Voraussetzungen und machen die Cloud-Technologie von XPLANUNG24 möglich. Daneben wird für das Domainmanagement auch der deutsche Anbieter IONOS aus Karlsruhe eingesetzt.

XPLANUNG24 ist mit zwei zur Patentanmeldung gebrachten Verfahren und drei konzipierten KI-Projekten, von welchen zwei bereits in der Pilot-Umsetzung sind, einer der Innovationsführer im Bereich KI-gestützter GovTech-Anwendungen.

