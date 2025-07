Deloitte

Deloitte und STACKIT starten strategische Partnerschaft für digitale Souveränität in Europa

Partnerschaft verbindet technologische Plattform von STACKIT mit Beratungsexpertise von Deloitte

Deloitte und STACKIT, der Cloud-Anbieter der Schwarz Gruppe, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Unternehmen und öffentliche Institutionen beim Aufbau einer sicheren, rechtskonformen und wirtschaftlich unabhängigen Cloud- und Dateninfrastruktur in Europa zu unterstützen.

"Digitale Souveränität ist die Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft in Europa", betont Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland. "Diese Partnerschaft ist nicht nur ein Bekenntnis zu europäischen Werten, sondern auch ein konkretes Handlungsversprechen: Für resiliente Infrastrukturen, vertrauenswürdige KI und eine Zukunft, in der Europa digitale Souveränität aufbaut. STACKIT bringt dabei die souveräne technologische Plattform und Skalierbarkeit mit, Deloitte ergänzt dies mit tiefgreifender Beratungsexpertise, regulatorischem Know-how, Branchenverständnis und Implementierungswissen."

In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen und digitaler Abhängigkeiten setzen Deloitte und STACKIT damit ein wichtiges Zeichen: Durch die Verbindung der souveränen Cloud-Lösung von STACKIT mit der Branchenexpertise von Deloitte entsteht ein gemeinsames Angebot, das nicht nur technologisch auf Augenhöhe mit den globalen Anbietern ist, sondern auch vollständig den europäischen Werten von Datenschutz, Transparenz und Kontrolle entspricht.

"Unsere Partnerschaft mit Deloitte unterstreicht unsere gemeinsame Vision, europäischen Unternehmen flächendeckend eine souveräne, sichere und rechtskonforme Cloud-Infrastruktur zu bieten. Deloittes tiefgreifendes Wissen in den Bereichen Governance und Regulierung sowie eine fundierte Branchenexpertise ergänzen perfekt unsere technologische Stärke", Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von STACKIT. "Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden, insbesondere in kritischen Sektoren wie der öffentlichen Verwaltung und Finanzdienstleistungen, ihre digitale Transformation mit maximaler Datenhoheit und regulatorischer Sicherheit voranzutreiben. Dies ist ein klares Bekenntnis zu einer starken europäischen Cloud-Zukunft."

Unternehmen und Organisationen stehen vor gravierenden Herausforderungen in der KI- und Datenlandschaft. Datensouveränität wird zur Voraussetzung für eine sichere, skalierbare und vertrauenswürdige KI-Nutzung. Vor diesem Hintergrund muss ein souveränes Datenmanagement innerhalb der EU zur absoluten Priorität werden.

An dieser Stelle setzt die Partnerschaft von Deloitte und STACKIT an. Sie basiert auf fünf Säulen:

Souveräne Data-Cloud-Strategie: Deloitte bietet Kunden eine ganzheitliche End-to-End-Beratung für die Migration und den Betrieb auf STACKIT. Die Cloud-Infrastruktur ist vollständig in Europa entwickelt, betrieben und kontrollierbar - ein entscheidendes Kriterium für Unternehmen, die auf Datenhoheit und regulatorische Sicherheit angewiesen sind. Multi-Cloud-Strategien für kritische Branchen: Die Partnerschaft ermöglicht maßgeschneiderte Cloud-Architekturen mit garantierter Datenresidenz und -isolation für z.B. die öffentliche Verwaltung, Finanzdienstleister oder kritische Infrastrukturen (KRITIS). Deloitte bringt hier sein tiefes Industriewissen ein, um branchenspezifische Anforderungen gezielt umzusetzen. Governance, Legal & Due Diligence: Deloitte agiert als Trusted Advisor für rechtliche und regulatorische Fragestellungen - von der Einhaltung der DSGVO über den AI-Act bis hin zu auditfähigen Cloud-Konzepten. Kunden erhalten Klarheit und Sicherheit in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld. Zertifizierungen & Compliance: Die Partner begleiten Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Zertifizierungen wie BSI C5, ISO 27001 oder branchenspezifischen Standards. So wird sichergestellt, dass Cloud-Lösungen nicht nur sicher, sondern auch nachweislich konform sind. Strategisches Partner-Ökosystem: Das starke Partnernetzwerk von Deloitte ergänzt die Kooperation mit STACKIT. Dazu gehören führende Technologieanbieter wie ServiceNow, Mendix oder Aleph Alpha. So entstehen innovative Lösungen, die über reine Infrastruktur hinausgehen und einen Mehrwert schaffen.

