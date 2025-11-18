APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR 2025 mit 28.700 Gästen: Fulminanter Tourabschluss in München

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR 2025 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE feierte am vergangenen Wochenende ein restlos ausgebuchtes Tour-Finale in München. Insgesamt besuchten mehr als 28.700 Apotheker:innen, PTA und PKA die oft ausgebuchten Eventwochenenden in 12 deutschen Städten. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 20%. Ende November gastiert die Tour in Wien; die APOTHEKENTOUR 2026 startet Mitte März in Köln.

Die Bilanz der APOTHEKENTOUR 2025 ist überwältigend: Das Wochenende in München stellte mit rund 2.600 teilnehmenden Apotheker:innen, PTA und PKA aus den Vor-Ort Apotheken einen weiteren Besucherrekord auf. Dieser fulminante Abschluss spiegelt den Erfolg der gesamten Tour wider. An 12 Standorten mit mehr als 1.900 Live-Vorträgen in den Lounges und 44 ausstellenden Unternehmen konnten sich mehr als 28.700 Gäste über Produktneuheiten, Trends und Fachwissen informieren.

Der große Andrang und der Anstieg von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigen das enorme Interesse der Apothekenteams an der Veranstaltung und dem damit verbundenen Wissenstransfer und Austausch vor Ort.

"Das Wochenende in München war ein glanzvoller Schlusspunkt der APOTHEKENTOUR 2025 in Deutschland", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "2.600 begeisterte Gäste und unglaublich motivierte Tourpartner machten dieses Finale zu einem echten Highlight. Die APOTHEKENTOUR ist nur dreieinhalb Jahren nach ihrem Start im Mai 2022 die wichtigste und größte Eventreihe für Apothekenteams in Deutschland. 2026. Im kommenden Jahr investieren wir erneut in Technik, Ausstattung und ein ambitioniertes Konzept. Weil wir überzeugt sind, dass die Vor-Ort-Apotheke eine Zukunft hat. Erst recht dank der unglaublich engagierten Teams."

Diese Unternehmen waren auf der APOTHEKENTOUR in München vertreten:

Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BANO, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Dr. Ausbüttel (DRACO), DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe,

Dr. Wolff, Galderma, Haleon, Hartmann, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Opella., Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Pure Encapsulations, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag.

Am 29. und 30. November gastiert die APOTHEKENTOUR in einem exklusiven Österreich-Format bereits zum dritten Mal in der Marx Halle in Wien. Seit Monaten ist das Eventwochenende mit 2.900 Anmeldungen ausgebucht.

Die Termine für die APOTHEKENTOUR 2026 stehen bereits fest:

14. & 15.03.26 - Köln

28. & 29.03.26 - Hamburg

11. & 12.04.26 - Rostock

25. & 26.04.26 - Nürnberg

09. & 10.05.26 - Hannover

16. & 17.05.26 - Duisburg

30. & 31.05.26 - Mainz

29. & 30.08.26 - Leipzig

05. & 06.09.26 - Berlin

12. & 13.09.26 - München

17. & 18.10.26 - Stuttgart

31.10. & 01.11.26 - Karlsruhe

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Anmeldephase für die Tour 2026 startet Mitte Dezember.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell