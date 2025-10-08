APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: Startschuss 2026 erstmals in Köln

Berlin (ots)

Die APOTHEKENTOUR wird auch im kommenden Jahr von März bis November 2026 die deutschen Apothekenteams begeistern. Das Erfolgsformat powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE tourt erneut durch Deutschland. Erstmals startet die Eventreihe nicht in Berlin, sondern in Köln und wird insgesamt mehr als 30.000 Apotheker:innen, PTA und PKA live erreichen.

2025 haben bereits mehr als 21.000 Gäste die Tour besucht, um sich über Innovationen und Marken zu informieren, Kolleg:innen zu treffen und neue Impulse mitzunehmen. 44 Partnerunternehmen suchen aktiv den Dialog. Die Reise 2025 ist noch nicht zu Ende: Hannover, Karlsruhe, München und schließlich Wien stehen noch bevor. Hannover ist seit Wochen mit 3.200 Anmeldungen ausgebucht, für Karlsruhe und München wurden die Ticketkontingente noch einmal leicht erhöht.

2026 legt die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE nochmal nach und erwartet mehr 32.000 Apotheker:innen, PTA und PKA. "Wir werden den Look der Tour dank eines neuen Design- und Technikonzepts deutlich verändern. Zudem wird es Schwerpunktthemen geben, die zusätzlich Aktuelles und Trends aus der Vor-Ort-Apotheke aufnehmen", sagt Tom Bellartz, Initiator der Tour und CEO der ELPATO Medien GmbH mit Sitz in Berlin und Wien. "Wir freuen uns zudem über einige tolle OTC-Neuzugänge bei den Ausstellern. 2026 wird in jeder Beziehung ein neuer Meilenstein für die APOTHEKENTOUR."

Die Stationen sind über ganz Deutschland verteilt, um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen:

14. & 15.03.26 - Köln

28. & 29.03.26 - Hamburg

11. & 12.04.26 - Rostock

25. & 26.04.26 - Nürnberg

09. & 10.05.26 - Hannover

16. & 17.05.26 - Duisburg

30. & 31.05.26 - Mainz

29. & 30.08.26 - Leipzig

05. & 06.09.26 - Berlin

12. & 13.09.26 - München

17. & 18.10.26 - Stuttgart

31.10. & 01.11.26 - Karlsruhe

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell