APOTHEKENTOUR 2025: Grandioser Auftakt in Berlin mit rund 2.300 Gästen

Berlin (ots)

Fulminanter Start, volles Haus, begeisterte Besucher:innen! Mit einem spektakulären Eröffnungswochenende in den Wilhelm Studios ist die APOTHEKENTOUR 2025 gestartet. Rund 2.300 Apotheker:innen, PTA und PKA strömten in die Berliner Location, um sich im Austausch mit den Teams von mehr als 40 Top-Pharmaunternehmen über die neuesten Trends der Branche zu informieren. Wissen, Networking und Erlebnis standen im Fokus - und alle Erwartungen wurden übertroffen!

Mit einem Besucherwachstum von rund 50 Prozent stellte das Format bereits am Premierenwochenende seine zunehmende Strahlkraft unter Beweis. Schon kurz nach Eröffnung war spürbar: Die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, hat die Messlatte für Live-Events in der Apothekenwelt erneut höher gelegt. Begeisterte Besucher:innen, volle Stände, inspirierende Gespräche - wer hier Gast ist, begreift schnell, wie sehr die Apothekenteams diesem Event entgegengefiebert haben. Besonders in Zeiten einer ungewissen Gesundheitspolitik spürt man den Bedarf am persönlich geführten Branchendialog. Dieser wird auf der APOTHEKENTOUR nicht nur auf Augenhöhe in den Fachgesprächen an den Ständen gehalten, sondern auch in den rund 160 Live-Vorträgen, an den Erlebniswelten und Foto-Points oder einfach zwischendurch bei Kaffee, Drinks und Snacks. Der 'APOTHEKENTOUR-Effekt' hallt bei den Apothekenteams noch eine ganze Weile nach: ob beim Kennenlernen der in der Goodie Bag enthaltenen Produkte, beim Anschauen der On-Demand-Vorträge oder beim Posten der vielen entstandenen Erinnerungen auf Social Media.

Die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, gibt es erst seit 2022. In jedem Eventjahr hat die Tour sich neu erfunden - auch dieses Jahr ist sie abermals größer, dabei trotzdem persönlicher und relevanter geworden. "Wir sind keine Wiederaufnahme vom letzten Jahr - wir sind eine Neuinszenierung. So wie die Branche oder der Arbeitsalltag in den Apotheken sich stets verändert, gehen auch wir immer mit der Zeit und den Bedürfnissen der Branche. Die Apothekenteams wollen nicht nur Wissensangebote, sondern echte Erlebnisse - und genau die liefern wir! Die enorme Resonanz beim Opening in Berlin bestätigt und motiviert uns", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH.Auch die Besucher:innen zeigten sich begeistert: "Die APOTHEKENTOUR ist für mich jetzt seit vier Jahren ein Muss! Hier treffe ich Kollegen aus anderen Apotheken oder vom Außendienst und erfahre alle News aus erster Hand. Man nimmt einfach so viel mit von hier - fachlich und persönlich", berichtet eineApothekeninhaberin aus Berlin.

Die APOTHEKENTOUR hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Branchendialog zu fördern und den Apotheken inmitten politischer Umbrüche eine starke Stimme zu geben. Beim Partner-Opening am Vorabend fand APOTHEKE ADHOC-Chefredakteurin Nadine Tröbitscher hierfür klare Worte: "Es gibt derzeit viele große Krisen, die es zu bewältigen gilt. Das Gesundheitssystem darf dabei aber nicht vom politischen Tellerrand fallen, denn es trägt maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei." Dieser wurde auch beim Opening ernstgenommen: Statt der sonst üblichen Gastgeschenke überreichte ELPATO einen Scheck in Höhe von 2.500 EUR an Vertreter der Ukraine-Hilfe von Apotheker ohne Grenzen e.V..

Nach dem Eröffnungswochenende gastiert die APOTHEKENTOUR 2025 in folgenden Städten:

Duisburg, 29. - 30. März

Nürnberg, 5. - 6. April

Hamburg, 12. - 13. April

Rostock, 26. - 27. April

Frankfurt am Main, 17. - 18. Mai

Köln, 31. Mai - 1. Juni

Leipzig, 30. - 31. August

Stuttgart, 20. - 21. September

Hannover, 11. - 12. Oktober

Karlsruhe, 25. - 26. Oktober

München, 15. - 16. November

Darüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum dritten Mal wird sie im November in Wien bis zu 3.000 Apotheker:innen und PKA begeistern.

Diese Unternehmen sind 2025 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten, weitere kommen noch dazu:

Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Hartmann, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Sanofi, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag, Zukunftspakt Apotheke.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, einige Events sind bereits ausgebucht

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

