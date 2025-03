APOTHEKENTOUR

Zum Weltfrauentag: APOTHEKENTOUR spendet Gesundheits- und Hygieneartikel an 'Evas Haltestelle' für wohnungslose Frauen

Berlin (ots)

Anlässlich des Weltfrauentags und zum Start ihrer 2025-Ausgabe liefert die APOTHEKENTOUR eine Großspende an Gesundheits- und Hygieneprodukten an die Berliner Hilfestätte 'Evas Haltestelle'. Gemeinsam mit PTA IN LOVE, APOTHEKE ADHOC und dem Logistikunternehmen Oppfinne wurden 250 Goodie Bags an die von Wohnungslosigkeit und Armut bedrohten Frauen übergeben.

Die Notdienstklappe ist der letzte Hinweis darauf, dass 'Evas Haltestelle' einst eine Apotheke war. Die Mission, Menschen zu helfen, ist jedoch vor Ort geblieben: Heute bietet die ehemalige Apotheke Frauen, die auf der Straße leben oder in unsicheren Verhältnissen unterkommen müssen, Schutz und Unterstützung. In Berlin sind derzeit rund 2.500 Frauen von Wohnungslosigkeit betroffen - und für sie sind eine warme Dusche, ein sicherer Schlafplatz oder ein offenes Ohr keine Selbstverständlichkeiten. All dies bekommen sie bei "Evas Haltestelle" im Berliner Stadtteil Wedding.

Zum Weltfrauentag hat die APOTHEKENTOUR, gemeinsam mit APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und 45 Partnerunternehmen aus der Apotheken- und Pharmabranche, eine Spendenaktion für 'Evas Haltestelle' auf die Beine gestellt. 250 prall gefüllte Goodie Bags mit wichtigen Pflege- und Hygieneprodukten wurden in der vergangenen Woche an die engagierten Sozialarbeiterinnen der Tagesstätte übergeben. Der APOTHEKENTOUR-Logistikpartner Oppfinne beteilgte sich ebenfalls an der wohltätigen Aktion und lieferte die Spende mit einem 7,5 Tonnen-LKW bis vor die Haustür.

In den Goodie Bags steckt eine nützliche Mischung aus Pflege- und Hygieneartikeln, Kosmetikprodukten und kleinen Wohlfühl-Extras - bereitgestellt von den 45 Partnerunternehmen der APOTHEKENTOUR aus dem vergangenen Jahr. Dinge, die im Alltag der Frauen in 'Evas Haltestelle' oft fehlen, aber so viel bedeuten. "Ein frisches Deo, eine gute Creme oder ein kleines Beauty-Produkt - das mag banal klingen, aber genau solche Dinge können ein echter Lichtblick für die wohnungslosen Frauen hier sein.", erklärt Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von PTA IN LOVE und APOTHEKE ADHOC. Bei der Spendenübergabe war sie selbst mit vor Ort. "Wir sind froh, dass wir mit unserer Spende Frauen erreichen, die nicht einfach in eine Apotheke gehen und sich Produkte kaufen können. Auch sie verdienen eine funktionierende Gesundheitsversorgung, die wir hiermit unterstützen möchten."

Folgende Unternehmen haben sich mit ihren Produkten an der Spendenaktion beteiligt: Aboca, acardo, Apovid, Aristo Pharma, ARZ Haan AG, Bayer, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, Dermapharm, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, HARTMANN, IhreApotheken, InfectoPharm, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, L'Oréal, LUVOS Heilerde, MEDICE, Mylan Germany, neubourg, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Reckitt, Salus Pharma, Sanofi-Aventis, Schülke & Mayr, Théa Pharma, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag und Wörwag Pharma.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

