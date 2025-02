ProSieben

Glamour pur! Heidi Klum startet mit Gastjurorin Naomi Campbell am Mittwoch, 19. Februar, den Männer-Wettbewerb bei "Germany's Next Topmodel"

Überraschend. Schön. Glamourös. ProSieben zeigt ab Mittwoch, 19. Februar, "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" sechs Wochen lang jeweils mittwochs, wie Heidi Klum aus tausenden männlichen Bewerbern ihre Favoriten aussucht. 100 davon hat Heidi nach München eingeladen und sie müssen nicht nur ihren besten Casting-Walk zeigen, sondern gleich zwei Supermodels überzeugen. Naomi Campbell unterstützt Heidi Klum dabei, die vielversprechendsten Kandidaten mit scharfem Blick auszuwählen. Das britische Supermodel hat eine Botschaft für die Männer: "When you come out there in front of Heidi and me, I want you to give it your all, you gotta give it your best shot. Do something that captures my eye and her eye. You have one shot - and do not waste this shot. And don't waste this moment!" Welcher Mann hat das Zeug mit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" die Modewelt zu erobern?

Doppelt schön! Zum 20-jährigen #GNTM-Jubiläum schenken Heidi Klum und ProSieben den Fans die doppelte Wochen-Dosis "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Während donnerstags, ab dem 13. Februar, die weiblichen Models laufen, gehört der Mittwoch, ab dem 19. Februar, sechs Wochen lang den Männern. In Folge 13, am Donnerstag, 27. März, treffen alle Models dann zum ersten Mal aufeinander. Ab dann läuft #GNTM wie gewohnt immer donnerstags um 20:15 Uhr.

Diese Männer bewerben sich ab Mittwoch, 18. Februar, um den Titel: "Germany's Next Topmodel" 2025

Mario, 32 Jahre aus 04103 Leipzig, Max, 20 Jahre, aus 09322 Penig, Milo, 23 Jahre, aus 10179 Berlin, Jonas, 36 Jahre, aus 10243 Berlin, Fabrice, 25 Jahre, aus 10245 Berlin, Etienne, 27 Jahre, aus 10407 Berlin, Jonathan, 29 Jahre, aus 10711 Berlin, Felix, 29 Jahre, aus 1090 Wien (AT), Kev, 21 Jahre, aus 10961 Berlin, Noel, 23 Jahre, aus 1140 Wien (AT), Eliob, 29 Jahre, aus 114-0003 Tokio (JP), Pierre, 22 Jahre, aus 1210 Wien (AT), Abel, 30 Jahre, aus 12353 Berlin, Julius, 21 Jahre, aus 12459 Berlin, Maximilian, 34 Jahre, aus 13086 Berlin, Felix, 23 Jahre, aus 13086 Berlin, Tim, 19 Jahre, aus 13189 Berlin, Julien, 29 Jahre, aus 13353 Berlin, Rany, 23 Jahre, aus 13357 Berlin, Malik, 22 Jahre, aus 13359 Berlin, Kadio, 22 Jahre, aus 14057 Berlin, Moritz, 18 Jahre, aus 14089 Berlin, Daniel, 20 Jahre, aus 14193 Berlin, Elias, 20 Jahre, aus 14199 Berlin, Martin, 49 Jahre, aus 15366 Hoppegarten, Fabian, 28 Jahre, aus 20257 Hamburg, Marcel, 27 Jahre, aus 21129 Hamburg, Ray, 30 Jahre, aus 22081 Hamburg, Luca, 22 Jahre, aus 22851 Norderstedt, Matthias, 19 Jahre, aus 2353 Guntramsdorf (AT), Nico, 21 Jahre, aus 23556 Lübeck, Jannik, 22 Jahre, aus 23795 Bad Segeberg, Vaggelis, 23 Jahre, aus 24537 Neumünster, Nico, 49 Jahre, aus 25469 Halstenbek, Jason, 27 Jahre, aus 28865 Lilienthal, Lian, 21 Jahre, aus 3018 Bern (CH), Leon, 24 Jahre, aus 30453 Hannover, Benno, 23 Jahre, aus 31157 Sarstedt, Clemens, 21 Jahre, aus 32423 Minden, Alex, 23 Jahre, aus 32584 Löhne, Kevin, 24 Jahre, aus 35576 Wetzlar, Daniel, 33 Jahre, aus 37079 Göttingen, Alex, 21 Jahre, aus 39037 Zürich (CH), Nils, 25 Jahre, aus 40223 Düsseldorf, Gianluca, 27 Jahre, aus 40229 Düsseldorf, Alessio, 20 Jahre, aus 40233 Düsseldorf, Julian, 24 Jahre, aus 40477 Düsseldorf, Ethan, 19 Jahre, aus 40591 Düsseldorf, J.J., 34 Jahre, aus 41061 Mönchengladbach, Silas, 23 Jahre, aus 41748 Viersen, Mark, 48 Jahre, aus 44137 Dortmund, Eike, 24 Jahre, aus 46342 Velen, Mattes, 38 Jahre, aus 46519 Alpen, Samuel, 23 Jahre, aus 50670 Köln, Justin, 24 Jahre, aus 50825 Köln, Chris, 23 Jahre, aus 51688 Wipperfürth, Volkan, 25 Jahre, aus 56626 Andernach, Karim, 24 Jahre, aus 58089 Hagen, Faruk, 21 Jahre, aus 59192 Bergkamen, Robin, 24 Jahre, aus 67346 Speyer, Felix, 27 Jahre, aus 70195 Stuttgart, Jonathan, 25 Jahre, aus 70839 Gerlingen, Konsti, 23 Jahre, aus 78532 Tuttlingen-Möhringen, Nawin, 27 Jahre, aus 79110 Freiburg im Breisgau, Florian, 23 Jahre, aus 8020 Graz (AT), Gabriel, 23 Jahre, aus 8057 Zürich (CH), Julian, 20 Jahre, aus 81371 München, Jil, 23 Jahre, aus 81825 München, John, 24 Jahre, aus 82140 Olching, Beni, 22 Jahre, aus 83620 Feldkirchen-Westerham, Geni, 23 Jahre, aus 84030 Ergolding, Alex, 24 Jahre, aus 84034 Landshut, Ryan, 22 Jahre, aus 84079 Bruckberg, Keanu, 24 Jahre, aus 85635 Höhenkirchen, Men, 25 Jahre, aus 85716 Unterschleißheim, Nico Valentino, 22 Jahre, aus 85777 Fahrenzhausen, Moritz, 29 Jahre, aus 87665 Mauerstetten, Fabian, 20 Jahre, aus 90419 Nürnberg, Dani, 26 Jahre, aus 90429 Nürnberg, Christian, 23 Jahre, aus 9122 St. Kanzian (AT), Moritz, 23 Jahre, aus 91522 Ansbach, Josef, 68 Jahre, aus 92536 Pfreimd, Leonhard, 22 Jahre, aus 94094 Rotthalmünster, Devo 26 Jahre, aus 95030 Hof, Nick, 25, Jahre, aus 97072 Würzburg, Enis, 23 Jahre, aus 97469 Gochsheim, Fabian, 20 Jahre, aus 90419 Nürnberg, Dominik, 30 Jahre, aus 90559 Burgthann, Eugene, 22 Jahre, aus 1080 Wien (AT), Nils, 48 Jahre, aus 70619 Stuttgart, Nikodimos, 19 Jahre, aus 12205 Berlin, Christian, 22 Jahre, aus 82377 Penzberg, Stefan, 47 Jahre, aus 20355 Hamburg.

Aktuelle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel ab Donnerstag, 13. Februar 2025, und Mittwoch, 19. Februar 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Das ProSieben-Line-Up im Überblick:

Am Mittwoch, 12. Februar 2025, auf ProSieben und auf Joyn:

"Mission Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" (UEA), um 20:15 Uhr

(UEA), um 20:15 Uhr "TV total" (letzte Mittwochausgabe), um 23:01 Uhr

Ab Donnerstag, 13. Februar 2025, auf ProSieben und auf Joyn:

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (Frauen) wie gewohnt immer donnerstags, um 20:15 Uhr(ab 27. März gemeinsam)

Am Dienstag, 18. Februar, auf ProSieben und auf Joyn:

NEU - "TV total" immer dienstags, um 20:15 Uhr

immer dienstags, um 20:15 Uhr NEU - "Olaf Scholz. Showdown im Kanzleramt" mit Katrin Bauerfeind, um 21:25 Uhr

Ab Mittwoch, 19. Februar, auf ProSieben und auf Joyn:

NEU- "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (Männer), sechs Folgen, mittwochs, um 20:15 Uhr

Ab Dienstag, 25. Februar, auf ProSieben und auf Joyn:

"TV total", um 20:15 Uhr

NEU - "Fake News - Alles erstunken und erlogen" immer dienstags, um 21:25 Uhr

