Zwei Zweitplatzierte kämpfen um Platz 1: Evelyn Burdecki will am Samstag live auf ProSieben Sarah Engels schlagen

10. Februar 2025.

10. Februar 2025. Im Showbusiness sind sie ungeschlagen. Bei "Schlag den Star" mussten sich beide Powerfrauen bereits geschlagen geben. Am Samstag treten Evelyn Burdecki und Sarah Engels auf ProSieben live gegeneinander an. Wie sehr steckt Burdecki die Niederlage gegen Sophia Thomalla noch in den Knochen? Ist Sarah Engels über Eko Freshs Sieg hinweg?

An Willen mangelt es den Gegnerinnen nicht. Sarah Engels stimmt das bevorstehende Duell gar lyrisch: "Die Burdecki hau' ich wecki!" Während Evelyn mit gestärktem Selbstvertrauen in den Zweikampf geht: "Ich freue mich auf Sarah. Zum ersten Mal habe ich keine Angst am Pult die Schlechteste zu sein." Wer wechselt am Samstag ins Lager der Sieger? Und wer geht mit Platz 2 nach Hause?

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 15. Februar 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

