Literaturverlag Edition Atelier

Neues Buch von Fabian Burstein: Ein Plädoyer für einen selbstbewussten und streitbaren Kulturbegriff.

Wien (ots)

Fabian Burstein, Empowerment Kultur. Was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen

Fabian Bursteins neues Buch ist ein spannender, aufwühlender Bericht aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebs. Hintergrund-Recherchen und sorgfältige Analysen machen „Empowerment Kultur“ zu einem hochpolitischen Werk mit Diskussionspotenzial im gesamten deutschsprachigen Raum.

Fabian Burstein kennt die Probleme moderner Kulturarbeit. Einem von der BILD-Zeitung initiierten deutschlandweiten Shitstorm ausgesetzt zu sein („Sombrero-Verbot“), von Markus Söder besödert und von Rechtsextremisten beschimpft und bedroht zu werden, das hat er alles am eigenen Leib erlebt. Doch just aus den Niederungen des Kulturkampfes schöpft er neue Inspiration für einen zukunftsorientierten Kulturbegriff, der die Regeln der Macht beherrscht und sich so eine tragende Rolle in Gesellschaft, Diskurs und Demokratie sichert. Natürlich wäre sein neues Buch nicht vollständig, ohne Schlaglichter auf den einen oder anderen handfesten Kulturskandal zu werfen: So gibt das Buch alarmierende Einblicke in die Stellenbesetzungspraxis eines renommierten Museums, benennt destruktive Seilschaften und zeigt auf, dass der manipulative Einsatz von Umfragen auch vor dem Kulturbetrieb nicht Halt macht.

Anhand von Fakten und langjährigen Erfahrungen porträtiert Burstein den Zustand der deutschsprachigen Kulturlandschaft, von Politikversagen und Misswirtschaft über Postenschacher bis hin zu Wokeness-Debatten. Ganz im Stil seines Vorgängerwerks „Eroberung des Elfenbeinturms“ (Edition Atelier, 2022) verharrt er aber nicht in einer kulturellen Dystopie, sondern entwirft eine Zukunftsvision des kulturellen Schulterschlusses.

Fabian Burstein, Empowerment Kultur. Was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen.Edition Atelier, 152 Seiten, EUR 20.-

Erscheinungsdatum: 7. Juni 2024. Bitte beachten Sie die Sperrfrist bis 7. Juni 2024!

Termin-Aviso: 12. Kulturpolitische Bundeskongress Berlin Buchpräsentation Empowerment Kultur

Fr. 14. Juni 2024, 11:00 - 12:30

Mit: Fabian Burstein (Autor und Kulturmanager), Amelie Deuflhard (Künstlerische Leiterin und Intendantin Kampnagel Hamburg), Şeyda Kurt (Journalistin und Autorin)

Erstpräsentation Österreich: Hauptbücherei am Gürtel Donnerstag, 19. September 2024, 19:00

Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien

Original-Content von: Literaturverlag Edition Atelier, übermittelt durch news aktuell