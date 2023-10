PSN - PARSCH SAUER NUZINGER

Fall Lunapharm: Geschäftsführerin äußert sich vor Landgericht zur Sache

Anschließend Pressegespräch

Potsdam (ots)

(Presseerklärung in Sachen Lunapharm Deutschland GmbH Landgericht Potsdam, Az.: 24 KLs 14/19) Am 11.10.2023 begann vor dem Landgericht Potsdam die Verhandlung in Sachen Lunapharm Deutschland GmbH. Die Geschäftsführerin wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen zu haben. Sie wird sich am 2. Hauptverhandlungstag, 20.10.2023, ausführlich zu allen Vorwürfen äußern. Anschließend wird sie für Fragen aller Beteiligten umfassend zur Verfügung stehen. Schon jetzt ist aber zu betonen, dass niemand den Vorwurf erhoben hat, es seien mit den von der Lunapharm Deutschland GmbH vertriebenen Medikamenten zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme aufgetreten. Auch die Staatsanwaltschaft behauptet das nicht. Alle Medikamente waren stets beanstandungsfrei. Sie entsprachen allen Vorschriften und die Spezifikationen stimmten. Irgendeine Täuschung oder gar Gefährdung von Patienten lag nie vor und wird der Geschäftsführerin auch nicht vorgeworfen. Alles Weitere wird am 20.10.2023 ausführlich dargelegt werden.

