Eine Reinigungskraft, eine Kriminalpolizistin oder eine Kindergärtnerin? Wen nimmt Heidi Klum am Donnerstag auf die große "Germany's Next Topmodel"-Reise mit?

Sie sind Krankenschwester, Reinigungskraft oder Jurastudentin. Sie arbeiten als Kellnerin, Kindergärtnerin, Kriminalpolizistin oder Sekretärin. Und sie verbindet ihr großer Traum: Sie wollen "Germany's Next Topmodel" 2025 werden. Doch wer hat am Ende das Zeug dazu? "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", die Jubiläumsstaffel, ab Donnerstag, 13. Februar, 20:15 Uhr auf ProSieben.

Nachdem Heidi Klum alle Bewerbungen im Sommer sorgfältig gesichtet hat, lädt sie 100 Frauen zum Casting nach München ein. Dabei freut sich die Modelchefin nicht nur auf ihre Kandidatinnen, sondern auch auf die Hilfe ihrer Tochter Leni Klum. Denn am Ende des Tages muss Heidi sich schon wieder von der Hälfte verabschieden.

Lea ist 26 Jahre und kommt aus Berlin. Beim #GNTM-Casting trägt sie ein gelbes Kleid und hohe Schuhe: "Eigentlich bin ich Kriminalpolizistin. Jetzt gleich auf den Laufsteg zu gehen, ist der größte Gegensatz, den man haben kann." Canel (22, Essen) arbeitet als Reinigungskraft. Für die junge Frau mit den langen, dunklen Haaren steht fest: "Ich möchte in meinem Leben etwas ändern. Darum bin ich hier." Und auch die 22-jährige Sekretärin Leila aus Zirndorf hat ein großes Ziel: "Ich will mit meinen 1.65 Metern als "Petite Model" durchstarten." Für wen startet die große #GNTM-Reise und für wen platzt der Traum schon am ersten Tag?

Stars, Stars, Stars - das sind die Gastjuroren in der 20. Staffel

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Unter anderem mit dabei: Die internationalen Supermodels Naomi Campbell, Eva Herzigová, David Gandy, Kirsten McMenamy, Johannes Huebl, Twiggy, Elias Becker, Anok Yai, Adriana Lima und Romee Strijd, die Modedesigner:in Peter Dundas und Lessja Verlingieri, Starfotograf:in Rankin und Ellen von Unwerth, Schauspieler:in Catherine Deneuve und Sebastian Ströbel, die allererste #GNTM-Gewinnerin Lena Gercke sowie Bill und Ehemann Tom Kaulitz.

Eine Gewinnerin, ein Gewinner, zwei Cover

In der 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird es wieder einen männlichen Gewinner und eine weibliche Gewinnerin geben. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar, erhalten jeweils 100.000 Euro und werden Teil der ikonischen "Wir sind es uns wert"- Kampagne von L'Oréal Paris.

#GNTM für alle - #GNTM barrierefrei

Joyn bietet seinen Zuschauer:innen auch bei der Jubiläumsstaffel alle Folgen barrierefrei an: Parallel zur TV Ausstrahlung gibt es auch dieses Jahr bei Joyn zwei parallele Streams: Einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. So können wirklich alle bei der Suche nach "Germany's Next Topmodel" 2025 mit dabei sein. Untertitel sind wie gewohnt im Teletext auf Seite 149 zu finden.

Wer eine Sendung verpasst hat, muss nun nicht mehr auf Untertitel verzichten. Erstmal können auf Joyn bei allen Folgen "Germany's Next Topmodel" und auch bei "Germany's Next Topmodel Stories" in der Mediathek Untertitel zugeschaltet werden.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel ab 13. Februar 2025 immer donnerstags und dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

