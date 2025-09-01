APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: Rund 2.800 Gäste aus den Apotheken in Leipzig

Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE ist am vergangenen Wochenende mit rund 2.800 Besucher:innen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erfolgreich in die zweite Tourhälfte gestartet. Apotheker:innen, PTA und PKA aus den Vor-Ort-Apotheken nutzten die Gelegenheit, um sich bei 44 teilnehmenden Unternehmen zu informieren und viele der mehr als 160 Vorträge anzuhören. 25 Prozent mehr Gäste als im Jahr zuvor kamen in die Quarterback-Immobilien-Arena. Auch 2026 ist Leipzig als Standort bereits fest eingeplant.

Zwei Tage voller Vorträge, Networking und Innovationen rund um Apotheke und Arzneimittel: Der Auftakt in der sächsichen Metropole markierte zugleich den Beginn der "Rückrunde" der Tour 2025, mit starkem Mehrwert für Teilnehmende und Partner. 44 Partnerunternehmen präsentierten sich und boten mehr als 160 Vorträge, Deep-Dives und Praxisbeispiele. An den inspirierenden Messeständen ließen sich die Teams von den oft regionalen Ansprechpartner:innen der Unternehmen über Innovationen, Wirkweisen und aktuelle Themen beraten.

"Kamen 2022 bei der Premiere insgesamt 538 Gäste, hat sich dies drei Jahre später vervierfacht. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Apothekenteams den fachlichen Austausch mit den Partnern, praxisnahe Insights und entspanntes Networking schätzen. Wir freuen uns natürlich über die beispiellose Resonanz in Leipzig und auf die kommenden, jetzt bereits teilweise ausgebuchten Standorte", sagt Tom Bellartz, CEO der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH.

Die APOTHEKENTOUR gastiert 2025 noch in diesen Städten:

Stuttgart, 20. - 21. September

Hannover, 11. - 12. Oktober

Karlsruhe, 25. - 26. Oktober

München, 15. - 16. November

Darüber hinaus macht die APOTHEKENTOUR wieder Station in Österreich: Im November begeistert sie zum dritten Mal bis zu 3.000 Apotheker:innen und PKA in Wien.

Diese Unternehmen sind 2025 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten:

Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, CGM Lauer, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Haleon, Hartmann, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OmniVision, Opella., Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Pure, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag.

Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, einige Events sind bereits ausgebucht.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

