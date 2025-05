NDR Norddeutscher Rundfunk

„Keiner in der Natur juckt sich für Schönheit“ – Robin König bei „Deutschland3000“ mit Eva Schulz über Rage, Regenwürmer und radikale Gartenideen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Robin König ist Pflanzen-Influencer mit Wutanfall-Garantie, ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award und dem UmweltMedienpreis – und auf Social Media für seine leidenschaftlichen Auslassungen gegen Kirschlorbeer, Steinwüsten und Gartenkitsch bekannt. Im Gespräch mit Eva Schulz im N-JOY Podcast „Deutschland3000“ spricht er über Biodiversität, Politikverdrossenheit und die tiefe Liebe zur Natur.

Eindringliche Warnung vor dem massiven Verlust von Artenvielfalt

Für Robin König, der sich selbst als „Plantfluencer“ bezeichnet, ist das gesellschaftliche Desinteresse am Artensterben nicht nachvollziehbar: „Die Artenkrise entscheidet darüber, ob es die Menschheit in den nächsten 100 Jahren überhaupt noch geben wird. Wenn das Ökosystem so kippt, wie das einige Prognosen hervorsagen, dann ist nichts mehr mit vollen Kühlschränken und guter Laune. Dann ist es ein ehrenloses auf die Fresse und mal schauen.“ Auch findet Robin König die gesellschaftliche Vorstellung von Natur fraglich und prangert ästhetisch gepflegte Gärten an, in denen kaum ein Insekt überlebt: „Keiner in der Natur juckt sich für Schönheit.“

Statt romantischer Naturbilder fordert er mehr Realitätssinn und ein radikales Umdenken – weg von der romantisierten Gartenschönheit, hin zu echten Ökosystemen mit funktionierender Artenvielfalt: „Nur weil eine Art klein und schleimig ist, heißt das nicht, dass sie unbedeutend ist“, erklärt er. Ob Regenwürmer, Wildbienen oder Schwalbenschwänze – alles ist für ihn Teil einer „mitteleuropäischen Wildsuppe“, die es zu bewahren gilt.

Gesellschaftlicher Wandel statt Politikversprechen

Der Politik traut Robin König wenig zu und setzt daher auf Veränderung durch Aufklärung. Sein Ziel: Bewusstsein schaffen, Begeisterung wecken – und Menschen mitreißen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit klarer Haltung und Leidenschaft. Er ist überzeugt: „Ich glaube, dass die Menschen viel empfindsamer für Informationen sind, je nachdem, wie man den Bums verpackt.“ Und 400.000 Follower auf Instagram zeigen, wie gut das funktionieren kann.

Die neue Folge von „Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz“ mit Robin König ist ab sofort in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

In „Deutschland 3000“ trifft Eva Schulz alle 14 Tage interessante Persönlichkeiten „irgendwo zwischen Pop und Politik“.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell