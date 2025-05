NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR startet Publikumsaktion „VEREINt im Norden“: Ehrenamt im Rampenlicht

Der NDR stellt mit seiner neuen Publikumsaktion „VEREINt im Norden“ das Ehrenamt ins Rampenlicht. Vom 10. bis zum 28. Juni setzen Redaktionen des NDR gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus ganz Norddeutschland verschiedene Aktionen um – ein Höhepunkt ist die vierteilige Dokumentation „VEREINt im Norden – Yared packt an“ ab 6. Juni im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Im Mittelpunkt von „VEREINt im Norden“ stehen Vereine, Initiativen und Projekte, die mit ihrem Engagement das gesellschaftliche Leben in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg mitgestalten. Bis zum 9. Mai konnten sich Vereine für unterschiedliche Aktionen bewerben – über 1000 Bewerbungen erreichten den NDR. Die Bandbreite der Aktionen reicht von einem Besuch in der „NDR Talk Show“ und einem Auftritt in der „N-JOY Morningshow“ über ein Gespräch mit Bettina Tietjen auf dem Roten Sofa bei „DAS!“ bis zu der Möglichkeit, die eigene Vereinsgeschichte bei „Hallo Niedersachsen“ zu erzählen.

Yared Dibaba packt für Vereine mit an

Ein Highlight der Publikumsaktion ist die vierteilige Dokumentation „VEREINt im Norden – Yared packt an“. NDR Moderator Yared Dibaba reist dafür durch ganz Norddeutschland und greift unterstützenswerten Vereinen tatkräftig unter die Arme. An seiner Seite ist jeweils eine Kollegin aus den NDR Landesfunkhäusern, die selbst mit anpackt und über Radio und Fernsehen um Hilfe aufruft, wenn zum Beispiel ein Herd, ein Computer oder Handwerker*innen für einen Verein gesucht werden.

Sendetermine „VEREINt im Norden – Yared packt an“:

Folge 1: Lassahn (Mecklenburg-Vorpommern) – Freitag, 6. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen

– Freitag, 6. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen Folge 2: Hamburg – Freitag, 13. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen

– Freitag, 13. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen Folge 3: Dannenberg (Niedersachsen) – Freitag, 20. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen

– Freitag, 20. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen Folge 4: Kappeln (Schleswig-Holstein) – Freitag, 27. Juni, 21:15 Uhr, NDR Fernsehen

Die ersten drei Folgen sind ab 6. Juni in der ARD Mediathek verfügbar, die vierte Folge ab 12. Juni.

Vier Vereine, vier Herausforderungen

In Lassahn am Schaalsee hilft Yared gemeinsam mit NDR 1 Radio MV-Moderatorin Dania Behm dem Dorfverein „Mien to Huus", die Vereinsräume in der alten Schule zu renovieren. Der kleine Ort mit knapp 500 Einwohnenden packt gemeinsam an, um einen gemütlichen Treffpunkt für das ganze Dorf zu schaffen.

In Hamburg steht das Freibad Duvenstedt im Fokus. Vor mehr als 40 Jahren gründeten Bürger*innen einen Verein, um das Bad vor der Schließung zu retten. Gemeinsam mit NDR 90,3 Moderatorin Nicole Steins unterstützt Yared beim alljährlichen Frühjahrsputz.

In Dannenberg braucht das Mehrgenerationenhaus frischen Wind. Hier treffen sich hauptsächlich ältere Menschen – Kinder und junge Familien sind seltener anzutreffen. Mit Britta von Lucke von NDR 1 Niedersachsen stellt sich Yared der Herausforderung, das Haus in ein lebendiges Wohnzimmer für alle Generationen zu verwandeln.

In Kappeln an der Schlei hilft das „VEREINt im Norden“-Team der traditionsreichen Rudervereinigung Kappeln. Der Verein feierte schon hunderte nationale und internationale Erfolge, doch die Infrastruktur der Vereinsanlage ist sanierungsbedürftig. Gemeinsam mit NDR Moderatorin Eva Diederichs aus Schleswig-Holstein und den Vereinsmitgliedern packt Yared mit an.

„VEREINt im Norden – Yared packt an“ ist eine Produktion der Leitwolf Filmproduktion GmbH für den NDR. Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

Der NDR begleitet die Publikumsaktion „VEREINt im Norden“ crossmedial im Fernsehen, im Radio und auf Social Media. Alle Aktionen werden außerdem auf NDR.de/vereintimnorden veröffentlicht. „VEREINt im Norden“ ist eine Weiterentwicklung der langjährigen Publikumsaktion „Wünsch Dir Deinen NDR“.

Die erste Folge (Lassahn) und die dritte Folge (Dannenberg) von „VEREINt im Norden – Yared packt an“ stehen im Vorführraum des NDR Presseportals zur Ansicht bereit.

