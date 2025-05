NDR Norddeutscher Rundfunk

Vier Teams, eine Mission: Leben retten – neue NDR Nordreportage-Serie „112 – Notruf Nord“

Sendetermine: ab Montag, 26. Mai, in der ARD Mediathek; von Montag, 2., bis Donnerstag, 5. Juni, jeweils um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen.

Mit dem Rettungswagen, im Hubschrauber oder in der Notaufnahme: Lebensretter im Norden sind bei Notfällen sofort im Einsatz. Die neue vierteilige Serie „Die Nordreportage: 112 - Notruf Nord“ begleitet je ein Team in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bei seinen täglichen Einsätzen. Die neuen Folgen sind ab Montag, 26. Mai, in der ARD Mediathek verfügbar und von Montag bis Donnerstag, 2. bis 5. Juni, jeweils um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

Lange Nächte in der Schweriner Notaufnahme und Hubschrauber-Einsätze auf Langeoog

In der Notaufnahme der Schweriner Helios-Kliniken arbeitet Unfallchirurg Dr. Hans Christoph Vonderlind regelmäßig in Nachtschichten von 15 Uhr bis zum nächsten Morgen um 10. Er operiert gebrochene Fußgelenke, Arme und Kniescheiben. Immer wieder klingelt sein Telefon – dann muss er im Schockraum Schwerverletzte begutachten, die nach einem Unfall eingeliefert wurden. Alltag für ihn: „Wenn Kollegen krank sind, im Urlaub oder in Elternzeit“, könne es personell knapp werden, „und dann müssen eben diejenigen Dienst schieben, die verfügbar sind“, sagt Vonderlind. Trotz voller Schichten sagt er, „ich komme immer noch gern zur Arbeit.“.

Immer dann, wenn es per Hubschrauber besonders schnell gehen muss, startet innerhalb von wenigen Minuten die Crew von „Christoph 26“. Von Sanderbusch in Niedersachsen geht es zu Unfällen in der Umgebung auf dem Festland - und oft auf die ostfriesischen Inseln. Die vierköpfige Besatzung aus Pilot Dirk Hessenius, Notarzt Christopher Görsch, Notfallsanitäterin Carola Rieken, und Bordtechniker Jann Wichmann weiß nie, was sie genau erwartet. Eine große Herausforderung für das Team: die Landung. Wenn diese nicht klappt, muss der Notarzt auch mal per Winde runter auf das Festland. Der erste Einsatz in der “Nordreportage” führt die Crew aus Sanderbusch auf die ostfriesische Insel Langeoog. Auf der Insel kann ein Urlauber mit Verdacht auf einen Herzinfarkt nicht richtig versorgt werden und muss daher dringend ins Krankenhaus nach Aurich.

Rettungsteams im Hamburger Großstadtdschungel und ländlichen Schleswig-Holstein

Notfallsanitäterin Berit Elson, Notfallsanitäter Manuel Möller und die Auszubildende Lena Horn sind Tag und Nacht für die Johanniter in Hamburg mit dem Rettungswagen im Einsatz. Sie kämpfen mit typischen Notfällen in einer Großstadt – Drogen- und Alkoholmissbrauch gehören hier zur Tagesordnung. Als Team arbeiten sie in 12-Stunden-Schichten, sind Tag und Nacht mit einem hohen Maß an Stress und Verantwortung konfrontiert. Trotz der widrigen Umstände bleibt der Job ihre große Leidenschaft:

Die Rettungswache Eutin in Schleswig-Holstein ist auch für ländliche Regionen zuständig – hier kommt es unter anderem darauf an, auch bei größeren Entfernungen rechtzeitig vor Ort zu sein, um Leben zu retten. Rettungssanitäterin Hannah Düllmann und Notfallsanitäter Hannes Engler arbeiten in langen Schichten. „Wir wissen nie, was in unserer 12-Stunden-Schicht auf uns zukommt“, sagt Hannah Düllmann, die genau das an ihrem Job liebt. Sie sagt: "Durch diesen Rückhalt, den wir hier auf der Wache haben, habe ich das Gefühl, dass man hier alles zusammen gut schaffen kann."

Mehr Infos zur NDR Dokureihe „Die Nordreportage“

In der NDR Dokureihe „Die Nordreportage“ stehen Menschen im Mittelpunkt, die im Norden leben und vor einer spannenden persönlichen Herausforderung stehen. Das Kamera-Team immer mittendrin, ohne das Geschehen zu beeinflussen. So entstehen authentische Filme, die die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Minute an teilhaben lassen. Das NDR Fernsehen sendet die 30-minütigen Filme der Dokureihe immer montags bis donnerstags um 18.15 Uhr. Regelmäßig entstehen eigene Serien innerhalb der Sendung, die Geschichten in mehreren Bundesländern erzählen - zuletzt: „Die Nordreportage: Im Einsatz für die Bahn“ und „Die Nordreportage: 112 - Notruf Nord“. Alle aktuellen Folgen von „Die Nordreportage“ sind außerdem in der ARD Mediathek abrufbar.

