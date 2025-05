NDR Norddeutscher Rundfunk

„Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt“ – Steven Gätjen im Gespräch bei „Deutschland3000“ mit Eva Schulz

Hamburg (ots)

Er ist einer der bekanntesten Moderatoren des Landes, war mit Hollywoodstars im Hubschrauber unterwegs, moderierte große Shows des deutschen Fernsehens und ist seit Januar Gastgeber der NDR Talk Show. Im Gespräch mit Eva Schulz im N-JOY Podcast „Deutschland 3000“ zeigt sich Steven Gätjen von seiner privaten Seite.

Zwischen Ruhm und Realität: Der hohe Preis des Berühmtseins

„Du bist öffentliches Gut“, sagt Gätjen mit Blick auf seine Prominenz – und beschreibt, wie sehr ihn die Schattenseiten des Berufslebens manchmal treffen: „Ich habe auch ganz viel in die Schnauze gekriegt. Ich bin von Menschen runtergemacht worden in bösartigster, demütigster, persönlichster Art und Weise.“ Sein Appell an alle, die Berühmtheit romantisieren: „Ich glaube, das Berühmtsein, was Jugendliche vor Augen haben, ist Augenwäscherei. Klar hast du Privilegien. Aber das ist ja auch nur ein Prozentsatz.“

Was zählt wirklich? Freundschaft, Familie, Haltung

Zwischen Geschichten über Oscar-Verleihungen und Kindheitserinnerungen aus dem Autokino stellt Gätjen klar: „Ich glaube es ist wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, Fehler selbst zu machen und vor allen Dingen herauszufinden: Was ist gut für mich, als Persönlichkeit?“

Er möchte, das junge Menschen einfach die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, um auch in einer Welt mit schlechten Nachrichten klarzukommen. „Dieser Druck, den wir gesellschaftlich auch schon wieder ausüben mit: Du musst mit 18 schon wissen, was du tust. Das ist Bullshit!“

Ein ehrlicher Blick

In dem einstündigen Gespräch zeigt Steven Gätjen eine Seite von sich, die im Fernsehen oft verborgen bleibt. Eva Schulz gelingt es, ein offenes und ehrliches Gespräch zu führen.

Die neue Podcast-Folge von „Deutschland3000, ´ne gute Stunde mit Eva Schulz“ und Steven Gätjen ist ab sofort in der ARD Audiothek (https://ots.de/nupbqG) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

