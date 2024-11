SWR - Südwestrundfunk

Klassik unterm Tannenbaum - Weihnachten mit ARD Klassik

Mit festlichen Melodien bringt ARD Klassik, die Rubrik Klassik in der ARD Mediathek, die Weihnachtsherzen zum Klingen. Ab dem ersten Adventswochenende präsentiert ARD Klassik ein musikalisch vielseitiges und umfangreiches Weihnachtsspecial. Von traditioneller Weihnachtsmusik über Swing und junge Klassik bis zu prachtvoller Orchestermusik aus Downton Abbey und dem neuen Familienfilm "BACH - Ein Weihnachtswunder" ist für jeden etwas dabei - sogar für den Grinch.

Royal Sounds - Downton Abbey in Concert

Dieser Sound beamt direkt in die 1920er-Jahre: prachtvolle Orchesterklänge, romantische Klaviermelodien, satte Streicher und Jazz-Beats - mal voller Spannung, mal melancholisch, mal witzig und charmant. Und was wäre Downton Abbey ohne Weihnachten? Das Münchner Rundfunkorchester spielt den einzigartigen Soundtrack, am Klavier der Komponist John Lunn höchstpersönlich und am Pult sein Freund und genialer Dirigent Alastair King - ein Soundtrack Superstar (ab dem 23. Dezember 2024 bei ARD Klassik).

Familienfilm: BACH - Ein Weihnachtswunder (ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF)

"Jauchzet, frohlocket" heißt es in diesem Jahr für alle Fans von Bachs Weihnachtsoratorium. Der historische Familienfilm "BACH - Ein Weihnachtswunder" handelt von der Entstehung des weltberühmten Werks in den Tagen vor Heiligabend 1734 in Leipzig. Mit Devid Striesow und Verena Altenberger wird die bewegende Geschichte des weltbekannten Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach erzählt. Für den Film konnten der Thomanerchor Leipzig unter der Leitung des Thomaskantors Andreas Reize sowie der Thomasorganist Johannes Lang gewonnen werden (ab dem 13. Dezember bei ARD Klassik).

Hochkarätige Weihnachtsklassiker

Klassiker wie Bachs "Weihnachtsoratorium", Händels "Messias" und Tschaikowskys beliebtes Ballett "Der Nussknacker" stehen in hochwertigen Produktionen zum Musikvideo-Streaming bereit. Publikumslieblinge wie Benjamin Appl, German Brass und The King's Singers glänzen mit weihnachtlichen Überraschungen ebenso wie junge Talente: die Harfenistin Magdalena Hoffmann, der Pianist Frank Dupree, der Cellist Lionel Martin und weitere.

Weihnachtliche Playlists

Ein Highlight sind die Weihnachts-Playlists von ARD Klassik. Mit Kerzenschein und Hüttenzauber bringen sie Weihnachtsstimmung auf die Bildschirme und Soundanlagen der Wohnzimmer. "Swinging-Christmas" für Fans der amerikanischen Christmas Classics oder ganz klassisch. Dem Weihnachtstrubel mal entfliehen? ARD Klassik lädt ein, die schönste Zeit des Jahres entspannt mit Musik zu genießen: mit Barockmusik, Winter Wonderland Sound oder traditionellen Weihnachtsliedern besinnlich durch den Advent.

Weihnachten mit ARD Klassik

Ab dem 1. Dezember 2024 in der ARD Mediathek

ard-klassik.de

Die beste klassische Musik in der ARD

Bekannte klassische Musik in der ARD Mediathek: Erlebe deine Stars und Komponisten in Konzert, Oper, Doku und Filmmusik.

