Berentzen feiert TV-Comeback mit innovativer Advanced-TV-Kampagne von Seven.One Media

München (ots)

Unterföhring, 23. April 2025. Nach einer längeren Pause kehrt Berentzen auf die Bildschirme im DACH-Raum zurück. Dabei setzt der traditionsreiche Getränkehersteller auf eine exklusive Zusammenarbeit mit Seven.One Media - im TV und digital.

Die Kampagne stellt den Markenkern von Berentzen - eine lebendige und gemeinschaftliche Feierkultur - in den Mittelpunkt. Um diese Botschaft zielgerichtet und wirkungsvoll zu transportieren, kombiniert die Marke zwei Advanced TV Produkte von Seven.One Media: Audience TV und Addressable TV.

Oliver Schwegmann, CEO Berentzen-Gruppe AG: "Wir feiern unser TV-Comeback, und zwar mit voller Mediapower! Die innovativen Werbelösungen von Seven.One Media, allen voran die Advanced TV Produkte, ermöglichen uns eine präzise und mitreißende Ansprache unserer Zielgruppe - im TV, auf Joyn und in allen relevanten digitalen Umfeldern. So verbreiten wir die Berentzen-typische Feierkultur im DACH-Raum!"

Berentzen profitiert durch Audience TV von maximaler TV-Reichweite und gleichzeitig voller Budgetkontrolle. Audience TV überträgt die aus der Digitalwelt gelernte Buchungslogik garantierter Zielgruppenkontakte zu garantierten Tausender-Kontakt-Preisen (TKPs) auf das lineare TV. Die Audience TV Kampagne des Getränkeherstellers läuft ab sofort bis Mitte Juni auf ProSieben und ProSieben MAXX.

Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media: "Hohe Reichweiten für den TV-Flight, ergänzt um gezieltes Targeting via Addressable TV. Mit unseren Advanced TV-Produkten Audience und Addressable TV kann Berentzen seine Kampagne genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Umfeld ausspielen und so maximale Wirkung erzielen. Ein gelungener Auftakt unserer langfristigen Zusammenarbeit!"

Berentzen ergänzt die Audience TV-Kampagne um sehr gezielte Addressable TV-Flights und erhöht damit die Aufmerksamkeit auf die Kampagne an bestimmten verkaufsrelevanten Tagen. So hat Seven.One Media zum Beispiel bereits rund um Karneval reichweitenstarke SwitchIns XXL für die Marke umgesetzt, die regional in Nordrhein-Westfalen ausgespielt wurden. Außerdem verstärkt das Addressable TV-Werbemittel SwitchIN Zoom etwa rund um Christi Himmelfahrt die TV-Kampagne von Berentzen. Der SwitchIn Zoom legt sich als Rahmen an drei Seiten um das Live-TV-Bild und sorgt so für maximale Aufmerksamkeit. Aktiviert werden SwitchIns durch einen Umschaltvorgang. Sie präsentieren die Werbung, ohne das laufende Programm zu unterbrechen, was zu einer besonders hohen Werbeakzeptanz führt. Berentzen nutzt den SwitchIn Zoom, um spezifisch die Zuschauer:innen in der relevanten Zielgruppe zu erreichen.

Neben den Advanced TV Produkten setzt Berentzen auch auf InStream Werbung auf allen von Seven.One Media vermarkteten Websites, dem Superstreamer Joyn und in den auf den Umfeldern von Studio71 auf YouTube.

