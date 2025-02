SevenOne Media GmbH

Neue Werbemöglichkeiten auf Joyn: Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform startet ersten Branded On Demand Channel mit OTTO

München (ots)

Unterföhring, 27. Februar 2025. Die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn baut ihr Werbeangebot weiter aus und präsentiert in Zusammenarbeit mit OTTO ihren ersten Branded On Demand Channel. Ab jetzt können Nutzer:innen über einen längeren Zeitraum auf Joyn rund um die Uhr kuratierte Branded Entertainment-Inhalte von OTTO im OTTO-Channel entdecken - auf dem Big Screen via SmartTV, am Laptop und mobil in der Joyn-App.

Katharina Frömsdorf, CEO von Joyn: "Mit den Branded On Demand Channels erweitern wir unser stetig wachsendes FAST- und On-Demand-Channel-Angebot auf Joyn um eine weitere Facette. Sie lassen sich vollkommen natürlich integrieren, ohne störend zu wirken. Für unsere Nutzer:innen bedeutet das mehr Auswahl, für Marken eine erstklassige Bühne, um ihre Inhalte authentisch und wirkungsvoll zu präsentieren."

Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media: "Mit OTTO ist uns ein innovativer First-Mover-Case gelungen, mit dem wir Marken künftig neue Möglichkeiten bieten können, sich im Streaming-Umfeld wirkungsvoll zu inszenieren. Werbetreibende können ihren Branded Content nun gezielt in einem hochwertigen, reichweitenstarken Umfeld platzieren - und ihre Zielgruppen genau dort emotional erreichen, wo sie sich gerne aufhalten. Je nach Marke und Zielgruppe können die gebrandeten Inhalte dabei unterschiedlichste Schwerpunkte haben - von interaktiven Shopping-Formaten, wie im Fall von OTTO, über Entertainment bis hin zu inspirierenden Markengeschichten. Ein neues Superfeature für unseren Superstreamer!"

Im OTTO Branded On Demand Channel erwartet die Joyn-Nutzer:innen über sieben Stunden exklusives Shopping-Entertainment: In unterhaltsamen Video-Sequenzen stellt OTTO zusammen mit renommierten Marken wie Apple, Lego, Liebherr und Melitta ausgewählte Produkte vor. Eine besondere Funktion: Alle vorgestellten Artikel sind mit QR-Codes versehen, die mit nur einem Scan direkt zur OTTO-Plattform führen. Die kuratierten Inhalte werden in einer Video-on-Demand-Playlist gebündelt, sodass Nutzer:innen die Inhalte jederzeit und in beliebiger Reihenfolge streamen können.

Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei OTTO: "Social Commerce ist für uns ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. In der OTTO-App und auf unserer Website setzen wir regelmäßig auf Live-Shopping-Formate mit starken Marken und bieten so auch unseren Werbepartnern neue Möglichkeiten, ihre Sortimente effektiv zu inszenieren. Wir sind ständig auf der Suche nach innovativen Wegen, Shopping und Entertainment zu verbinden. Mit Joyn haben wir jetzt den idealen Partner gefunden, um unsere Shopping-Streams einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Kombination aus unterhaltsamem Video-On-Demand-Content und direkter Kaufoption per QR-Code schafft ein komfortables, interaktives Einkaufserlebnis."

Joyn feierte im Januar mit 7,6 Millionen die höchste Reichweite seiner Geschichte und verzeichnete auch in der Watchtime einen beeindruckenden Anstieg von 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

