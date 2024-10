Deutschlandfunk und phoenix Bürgertalk: „Vereint und doch verschieden – geht der Osten eigene Wege?“ in Leipzig am 3. Oktober Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, den 3. Oktober 2024, lädt phoenix gemeinsam mit dem Deutschlandfunk Interessierte zum Bürgertalk in den Kupfersaal in Leipzig ein. Die ...

mehr