CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Europäische Antibiotika-Woche 2023

Dr. Franziska Rubin: Online-Vortrag zu Blasenentzündungen am 23. November, 18-19 Uhr

Wenn die Blase brennt - es müssen nicht immer Antibiotika sein

Eschborn (ots)

Umfassende Informationen, praktische Tipps und Antworten auf persönliche Fragen rund um das Thema Blasenentzündungen - all das gibt es am 23. November von 18-19 Uhr: Wann sind Antibiotika nötig? Welche pflanzlichen Mittel können helfen? Was tun bei ständig wiederkehrenden Blasenentzündungen? Wie lassen sich Verdauungsprobleme nach einer Antibiotika -Therapie vermeiden? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Ärztin, Fernsehmoderatorin und Buchautorin Dr. Franziska Rubin im Rahmen ihres Online-Vortrages am 23. November von 18-19 Uhr, der anlässlich der Europäischen Antibiotika-Woche 2023 stattfindet. Im Anschluss an ihren Vortrag steht die Expertin den Teilnehmenden per Chatfunktion für persönliche Fragen zur Verfügung.

Blasenentzündungen zählen zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch [1] und sind für einen hohen Anteil der Antibiotikaverordnungen verantwortlich [2]. Wegen der zunehmenden Antibiotikaresistenzen sollen daher bei unkomplizierten Blasenentzündungen zunächst alternative Behandlungsansätze zum Einsatz kommen. So lassen sich auch unangenehme Nebenwirkungen der Antibiotika wie Durchfall oder Pilzinfektionen der Scheide vermeiden. Bakterien und Entzündungen können zum Beispiel auch durch pflanzliche Wirkstoffe wie zum Beispiel Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bekämpft werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Jetzt anmelden unter

https://antibiotika-woche.de/antibiotikaresistenzen

Literatur:

