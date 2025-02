SevenOne Media GmbH

Der Joyn Tipp: AMORELIE glänzt passend zum Valentinstag auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform mit innovativer Werbeform

München (ots)

Unterföhring, 21. Februar 2025. Love is in the Air - auch auf Joyn. Für alle, die nach etwas Besonderem suchen, empfiehlt die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 aktuell die Mystery Boxvon AMORELIE.

Dahinter steckt eine neue Werbeform von Seven.One Media: der Joyn Tipp. Als Pre- oder Mid-Roll empfiehlt Joyn seinen Nutzer:innen gezielt Produkte. Der Name lässt sich dabei flexibel an die Bedürfnisse der Markenpartner anpassen - ob zu Weihnachten, zum Black Friday oder als Snack-Tipp.

Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media:"Ab sofort bietet unser Superstreamer nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch super Produkt-Tipps! Mit unserer neuen Werbeform schaffen wir für Kunden eine weitere aufmerksamkeitsstarke Bühne, um ihre Marke und Produkte gezielt im Streamingumfeld zu platzieren. Und was wäre ein besserer Zeitpunkt, um mit unserem First Mover durchzustarten, als der Valentinstag - mit AMORELIE als Partner an unserer Seite."

Die Seven.One AdFactory, der Kreativvermarkter von Seven.One Media, hat den Joyn Love Tipp passend zum Valentinstag für AMORELIE entwickelt. Die Kampagne richtet sich unter anderem an Paare, die ihr Liebesleben mit AMORELIE-Produkten bereichern möchten. Im Fokus steht die Mystery Box mit 15 beliebten Überraschungen - vielseitig einsetzbar, sowohl allein als auch zu zweit.

Olivia Bak, Lead Media & Campaigns bei AMORELIE: "Der Joyn Love Tipp ist unser Perfect Match. Joyn bietet uns damit nicht nur eine große digitale Reichweite und hochwertige Umfelder für die Bewerbung unserer Mystery Box, sondern auch eine passgenaue Ansprache unserer Zielgruppe. Der Love Tipp mit Joyn als Absender schafft Aufmerksamkeit und kann so noch mehr Paare inspirieren - besonders, aber nicht nur am Valentinstag."

