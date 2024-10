SevenOne Media GmbH

Starke Markenauftritte voller Speed, Bling Bling, Hörspaß und AI: So kreativ werben SEAT, Pandora, Audible und Samsung bei "The Voice of Germany"

Unterföhring, 14. Oktober 2024. Seit dem 26. September wird in der 14. Staffel von "The Voice of Germany" auf ProSieben, in SAT.1 und auf Joyn wieder fleißig um die Wette gebuzzert. Mit dabei sind allerdings nicht nur hochkarätige Coaches und Talente mit herausragenden Stimmen. Mit SEAT und Pandora konnte Seven.One Media zwei namhafte Sponsoring-Partner gewinnen, die das diesjährige Premium-Umfeld der Musikshow für sich nutzen. Ein weiterer Sponsor ist Verivox - und auch Audible und Samsung glänzen mit starken Markenauftritten.

Michael Stix, Chief Sales Officer DACH und Geschäftsführer Seven.One Media: "Es ist eine Freude zu sehen, welche Zugkraft unsere Erfolgsformate wie 'The Voice of Germany' auf Werbetreibende haben und welche kreativen Möglichkeiten sich daraus immer wieder entwickeln lassen, um sowohl langjährige Partner wie SEAT und Samsung als auch Neuzugänge wie Pandora und Audible authentisch in Szene zu setzen. Mit der 14. Staffel liefern wir unseren Zuschauenden nicht nur wieder erstklassiges Entertainment und viele Emotionen, sondern auch jede Menge Speed, Bling Bling, Hörspaß und AI."

Wie sich die Strahlkraft der Musikshow wirkungsvoll nutzen lässt, weiß SEAT schon lange. Bereits zum achten Mal ist die Automobilmarke mit dabei - in diesem Jahr mit dem SEAT Ateca und einem umfangreichen Sponsoring-Paket bestehend aus einem TV-Sponsoring, welches auch digital auf Joyn zu sehen ist, und einem Social-Sponsoring. Darüber hinaus setzt SEAT auf Product Placements und eine Promotionlizenz.

Erstmals mit an Bord ist hingegen Neukunde Pandora. Die beliebte Schmuckmarke begleitet die Blind Auditions ebenfalls als diesjähriger TV- und Digital-Programm-Sponsor. Damit sowie mit einer Promotionlizenz und zusätzlichen Product Placements zeigt Pandora ihre Vielfalt an hochwertigen Schmuckstücken sowie personalisierbaren Charms. Wie authentisch das erste Placement in der Show gelungen ist, durften die Zuschauer:innen bereits in Folge 3 miterleben, als Moderatorin Melissa Khalaj einem Talent backstage kurz vor dem Bühnen-Auftritt ein Pandora Charm Armband als persönlichen Glücksbringer überreichte. In der Show am vergangenen Freitag überraschte die Moderatorin dann ein weiteres Talent in einem Pandora Store mit einem individuell gravierten Charm mit "Du bist dabei" und einer Einladung in die Blind Auditions, um diese Erinnerung für immer festzuhalten.

Aber nicht nur personalisierte Glücksbringer helfen den Talenten bei der Vorbereitung auf ihren Auftritt - auch Hörbücher, Hörspiele und Podcasts bieten eine ideale Quelle für Ruhe und Inspiration. Neukunde Audible beweist dies in seinem neuen Werbespot, der in Anlehnung an die globale Audible-Brand-Kampagne "Sieh mehr, wenn du hörst." von der Seven.One AdFactory produziert wurde: Zu sehen ist das "The Voice of Germany"-Talent Gian Carlos, das im Backstage-Bereich beim Hören eines fesselnden SciFi-Hörbuchs sofort in galaktische Sphären abhebt und für einen Moment alles um sich herum vergisst. Der Spot ist im TV als Programm Splits und Cut In Zooms sowie digital auf der Streamingplattform Joyn als Pre- und Mid Rolls im Umfeld der Musikshow zu sehen. Es ist die erste Kreativkampagne, die Audible mit Seven.One Media umsetzt. Neben der Testimonialbuchung rundet eine Promotionlizenz die Kampagne ab.

Außerdem ist auch Samsung Electronics bereits zum dritten Mal wieder mit dabei und präsentiert sein neues Smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 mit den Galaxy AI-Funktionen "Auto Zoom", "Dolmetscher" und dem "Foto-Assistenten" mittels Branded Content, das ebenfalls von der Seven.One AdFactory und zusammen mit den Talents Sebastian Zappel, Emily König und Gabriel Alvarez im Rahmen einer Testimonialbuchung produziert wurde. Daneben hat Samsung Product Placements und situative Cut-Ins gebucht - und geht zudem mit der Seven.One AdFactory neue Wege, indem die Marke als First Mover auf YouTube Short Videos und Social Product Placements auf den Social-Media-Kanälen von #TVOG setzt.

"The Voice of Germany" - donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

