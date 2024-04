Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Wissen schafft lehrKRAFT: Die Hochschulperle des Monats April geht nach Nordrhein-Westfalen

Der Podcast "Wissen schafft lehrKRAFT" stellt seit einem Jahr regelmäßig neu erschienene Studien aus der Pädagogik vor und diskutiert mit den Forschenden Möglichkeiten, die gewonnen Erkenntnisse in die Schulen zu übertragen. Auf diese Weise können sich Lehrkräfte schnell und gezielt über neue Unterrichtsmethoden informieren und theoretische Forschungserkenntnisse zeitnah in das Klassenzimmer übertragen. Der Stifterverband vergibt dafür die Hochschulperle des Monats April.

Die Hochschulperle des Monats April zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an den Podcast Wissen schafft lehrKRAFT. Sonderpädagogin und Dozentin an der Universität zu Köln Jennifer Karnes und Sonderpädagoge Thorben Wellmann besprechen regelmäßig neue Ergebnisse aus der Pädagogik und lassen Forschende zu Wort kommen. Sie erklären, wie Lehrende mithilfe der neuen Erkenntnisse ihren Unterricht gestalten können. Der Podcast ist auch Teil eines langfristigen gleichnamigen Projekts, das die Wirksamkeit eines niedrigschwelligen Zugangs zu aktuellen Forschungsergebnissen für Lehrkräfte wie über einen jederzeit und kostenfrei zugänglichen Podcast untersucht. Damit leistet er auch einen Beitrag zur Erforschung von Gelingensbedingungen des Transfers von Theorie in die Praxis.

Der Podcast umfasst mittlerweile 20 Folgen immer mit dem Ziel, den Herausforderungen im Lehrberuf Rechnung zu tragen und Lehrkräften bedarfsorientierte und praxistaugliche Anregungen aus der Forschung anzubieten. In ihrer Ausbildung und Tätigkeit erkannten die moderierenden Lehrkräfte der Sonderpädagogik, dass im Schulalltag aufgrund vielschichtiger Belastungen Zeit und Energie fehlen, um sich in wissenschaftliche Fachartikel einzulesen und neue Unterrichtsmethoden kennenzulernen. In den etwa dreißigminütigen Podcastfolgen werden Forschende samt ihrer neuen Methoden zur Schulung von Fach- oder Sozialkompetenzen vorgestellt. Diese können Lehrkräfte schnell und ohne bürokratische oder größere finanzielle Hürden in den Unterricht übertragen. Die Inhalte reichen dabei von Textschreibkompetenzen über die Verwendung von Mathematik-Apps bis hin zum Einfluss von Klassengeräuschen auf das Lernen. Auch Themen wie das Führen von Erstgesprächen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch oder Beobachtungsprozesse im Unterricht kommen zur Sprache. Zuletzt gibt es auch für diverse Berufswege in den Lehrberuf Raum, etwa für Quereinstiege oder digitale Weiterbildung für Lehrkräfte.

"In der Pädagogik besteht großer Handlungsbedarf, Forschung in die Praxis miteinzubeziehen. Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, dass Forschung auch einen Beitrag zur Bewältigung von Praxisproblemen leisten kann", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats April an den Podcast zu vergeben. "Wir sehen, dass das Projekt dem Ziel, Theorie-Praxis-Bezüge zu stärken, Rechnung trägt. Dadurch, dass es sich um einen frei zugänglichen Podcast handelt, kann er in allen Phasen der Lehrkräftebildung sowie im Schulalltag einen wertvollen Beitrag leisten."

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2024 sucht der Stifterverband nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Diese sollen angelehnt an den Masterplan des Stifterverbandes zur Lösung der hier definierten Maßnahmen beitragen www.stifterverband.org/masterplan-lehrkraeftebildung.Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf Herausforderungen im Berufsalltag und der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation.

